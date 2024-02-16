Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на выходных

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В выходные, 17 и 18 февраля, в Москве будет действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях - мокром снеге, метели, гололедице и порывистом ветре. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Синоптики пообещали жителям столицы мокрый снег, снег и метель с порывами ветра до 15 метров в секунду.

«Период предупреждения с 21 часа 17 февраля до 15 часов 18 февраля», - сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, ветер в столице прекратится чуть раньше, в 15 часов в воскресенье.

В Московской области вдобавок возникнут снежные заносы и сильный гололед из-за отложений мокрого снега. Предупреждение будет действовать до 17:00 воскресенья.

На выходных в городе немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся до нулевых отметок.

Скорее всего, первый весенний месяц тоже унаследует постоянные и резкие колебания температуры