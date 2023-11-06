Железную дорогу начали строить между Крымом и Ростовом-на-Дону
Стартовало строительство железной дороги, которая свяжет полуостров Крым и Ростов-на-Дону. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, его слова привело РИА «Новости».
«Этот проект уже начали. Строительство стартует с Акимовки, которая находится юго-западнее Мелитополя. Железная дорога пройдет до Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск», - сказал он.
Балицкий отметил, что железнодорожный узел обезопасит движение транспорта от обстрелов противника. В настоящее время ВСУ частично контролируют огнем железную дорогу на Волноваху вдоль города Пологи через Камыш-Зарю.
«Строительство хотя бы одной ветки решит задачи военных. Самое главное, решит вопросы вывозы угля, лома, железной руды и зерна. Потому что путь через Крымский мост далек, тем более он является объектом повышенной опасности», - подчеркнул глава региона.
Ранее Балицкий выразил уверенность, что ВС России освободят Запорожье.