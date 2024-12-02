02 декабря 2024, 10:00

«Железная леди». Набиуллину сравнили с экс-премьером Великобритании

РИА «Новости»
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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Глава Банка России  — смелая женщина, у которой «есть своя линия», указал он в беседе с Reuters.

«Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер - такая же „железная леди“, как Набиуллина - активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», - заявил Костин.

Также глава ВТБ отметил, что в 2025 году инфляцию в России удастся снизить до 6,4%. Еще Центробанку придется понизить ключевую ставку, Сейчас она находится на высоком уровне в 21%, но если замедления инфляции не будет, то начнут искать «другие методы» для ее снижения, пояснил он.

Год назад газета Politico назвала Набиуллину победителем в ежегодной номинации «Разрушители». Журналисты отметили, что денежная политика ЦБ не позволила антироссийским ограничениям негативно отразиться на России.

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Глава Банка России - смелая женщина, у которой «есть своя линия», указал он в беседе с Reuters.

Великобритания Россия Андрей Костин Центробанк Экономика Инфляция
02 декабря 2024, 07:57
Туристы сломавшегося по пути в Антарктику лайнера собрались пикетировать судно
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Пассажиры круизного суда, которое прервало путешествие в Антарктиду из-за поломки, собираются устроить пикет, поскольку не согласны с компенсационными мерами, предложенными компанией Swan Hellenic. Об этом в видеообращении для СМИ заявил один из туристов. Запись появилась в распоряжении 360.ru.

Документ, продолжил он, подписали не только россияне, но и туристы из Китая. Так что к обращению в суд, по его словам, пассажиры уже готовы.

«Если компания все-таки не будет каких-то принимать шагов хотя бы к началу диалога, если нам удастся согласовать проведение пикета на корабле с местными властями, чем мы собственно сейчас достаточно активно и занимаемся. Мы будем вынуждены пикетировать корабль и действовать такими методами, если компания не понимает другого языка», - заключил мужчина.

В минувшую пятницу Swan Hellenic заявила, что урегулировала конфликт с россиянами, объявившими голодовку. Всем пассажирам предложили вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку.

«Мы проконсультировались с нашими друзьями, юристами. Они нам сказали, какие возможности и компенсации мы должны получить по европейскому праву. Хочу вас уведомить, это отнюдь не 30%, на которые ссылался генеральный директор Swan Hellenic», - добавил он, подчеркнув, что текст досудебной претензии к компании уже составлен.

«Вечером [1 декабря] компания Swan Hellenic начала переговоры с Натальей. Это последняя голодающая. Вчера она вышла из голодовки. Мы очень рады, что ее усилия не прошли даром. <…> К сожалению, хочу сказать, что, наверное, борьба на этом еще не закончена, потому что другие пассажиры российские не получили никаких приглашений и, к сожалению, будут вынуждены довольствоваться теми убогими предложениями, которые, собственно, этой компании выдвигались», - заявил он.

По мнению пассажира, Swan Hellenic, судя по всему, «понимает только язык каких-то радикальных мер», и туристы готовы на них пойти и останавливаться не собираются, но хотят действовать только в рамках правового поля.

Путешествия Суд Корабли
02 декабря 2024, 05:53
Стало известно, как мошенники используют «Черную пятницу» для взлома аккаунтов в Telegram
Unsplash
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Период распродаж в конце ноября мошенники используют для фишинговых атак на аккаунты россиян в Telegram. Об этом РИА «Новости» рассказали в «Билайне».

Злоумышленники заранее публикуют в сети объявления, устанавливая на заявленный товар высокие скидки. Затем аферисты устраивают массовую рассылку и ждут, пока с ними свяжутся заинтересованные фиктивным предложением россияне.

Здесь начинается следующий этап преступной схемы. Ее автор уверяет потенциального покупателя, что именно такой товар раскупили. Вместо него предлагают более дешевый аналог с хорошими характеристиками. Ссылку на него мошенник пересылает Telegram.

Перейти на карточку товара у россиянина не получится. Скорее всего, уже на этом этапе, после клика на ссылку, его аккаунт взломают.

Ранее мошенники прикинулись «маркетплейсами» перед «черной пятницей».

Telegram Мошенничество Магазины
01 декабря 2024, 08:55
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с открытками в мессенджерах
Unsplash
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Мошенники часто рассылают открытки с расширением gift и уменьшенные изображения, которые содержат вредоносный код. Он загружается в устройства, что позволяет злоумышленникам собирать персональные данные пользователей. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Храпунова отметила, что мошенники часто используют в своих схемах рассылки в мессенджерах: это могут быть сообщения с вредоносными ссылками, сфабрикованным текстом, а также с вложениями в виде фото или картинок.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками - открытками с расширением gift. При нажатии картинка „оживает“, становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», - сообщила она.

Также стоит быть осторожными с изображениями уменьшенного размера, которые необходимо увеличивать, чтобы увидеть, что на них. Просмотр такой картинки может привести к переходу на фишинговый сайт, который автоматически собирает персональные данные пользователя, а тот даже не заметит этого.

Это уже не первый способ мошенничества с помощью изображений. Чтобы получить доступ к личным данным пользователей Telegram, злоумышленники могут отправлять им сообщения с вопросом «Это ты на фото?» и прикреплять файл с вредоносной программой.

Ранее Россиян предупредили о новых многоэтапных схемах телефонного обмана. Мошенники звонят от имени сотового оператора, просят сообщить код из SMS и используют его для доступа к вашему личному кабинету на портале «Госуслуги». Затем жертве поступает звонок от «лжепомощника», который представляется сотрудником «Госуслуг». Он предлагает обезопасить средства, переведя их на «защищенные» счета.

Мессенджеры Фото Мошенничество Госуслуги
01 декабря 2024, 01:56
Стала известна сумма материнского капитала в 2025 году
РИА «Новости»
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Индексация материнского капитала в России запланирована на 1 февраля 2025 года. После перерасчета выплаты на первого ребенка вырастут до 676 398 рублей, сообщило РИА «Новости».

Сумму выплат на второго ребенка с того же момента поднимут до 893 835 рублей. Согласно федеральному закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год, индексация маткапитала составит 7,3% с учетом роста цен за прошлый год.

В ближайшие годы уровень корректировок снизят: на 2026 год предусмотрено увеличение на 4,5%, а на 2027 год только на 4%.

Сегодня размер выплат составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография», направленного на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

Закон о выплате материнского капитала за первого ребенка Госдума приняла в 2020 году. Сама программа действует в России с 2007 года. Ранее депутат Андрей Алехин предложил приблизить материнский капитал к стоимости жилья.

Дети Выплаты в России Семья Россия

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