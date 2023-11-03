«Ждали длительное время». Мизулина — о задержании блогера Аяза Шабутдинова
Задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова ждали очень давно — примерно с апреля этого года. Такое заявление сдала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в комментарии для «360».
По ее словам, Шабутдинов занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.
«Это не могло пройти мимо правоохранительных органов, поэтому все это неудивительно. И, я думаю, что он не последний, который был задержан или будет задержан за такого рода деятельность. Это, наверное, самый крупный инфомошенник наравне с Блиновской (блогер Елена - прим. ред.)», - заявила Мизулина.
Она добавила, что в Лигу безопасного интернета обращалось множество россиян. Они считали себя пострадавшими от мошеннических действий Шабутдинова.
Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По данным источника «360», мужчина прилетел в столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты, где и произошло задержание.