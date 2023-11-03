03 ноября 2023, 15:31

«Ждали длительное время». Мизулина — о задержании блогера Аяза Шабутдинова

РИА «Новости»
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Задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова ждали очень давно — примерно с апреля этого года. Такое заявление сдала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в комментарии для «360».

По ее словам, Шабутдинов занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.

«Это не могло пройти мимо правоохранительных органов, поэтому все это неудивительно. И, я думаю, что он не последний, который был задержан или будет задержан за такого рода деятельность. Это, наверное, самый крупный инфомошенник наравне с Блиновской (блогер Елена - прим. ред.)», - заявила Мизулина.

Она добавила, что в Лигу безопасного интернета обращалось множество россиян. Они считали себя пострадавшими от мошеннических действий Шабутдинова.

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По данным источника «360», мужчина прилетел в столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты, где и произошло задержание.

Задержания Блогеры
03 ноября 2023, 16:07
«У них нет денег». Экономист предрек увеличение закредитованности среди россиян
unsplash.com
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В России оказалось много людей с задолженностями по кредитам. Их число продолжает расти, рассказал «360» экономист, аналитик Николай Кульбака.

Повышение кредитной ставки не поможет снизить процент людей, которые берут в долг у финансовых организаций, добавил эксперт.

«Люди берут кредиты, потому что у них нет денег, потому что им не хватает, не на что жить, потому что им надо выкручиваться. <…> Огромное количество людей берет у нас деньги, например, в микрокредитных организациях, где процентная ставка намного больше, и поэтому закредитованность будет увеличиваться», - подчеркнул экономист.

По его словам, для решения проблемы население необходимо обучать финансовой грамотности. Но в первую очередь должен быть рост доходов россиян.

«Людям же надо на что-то жить. Поскольку доходы у людей не растут, то тенденция будет к росту задолженности», - заключил Кульбака.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал увеличение числа должников с тем, что цены возросли быстрее доходов. Кроме того, вслед за повышением ключевой ставки подорожали сами кредиты.

Неплательщиками по кредитам в России стали 21,1 миллиона человек. К концу 2023 года сумма долгов, подлежащая взысканию с россиян, увеличилась до 2,9 триллиона рублей. Наибольшее количество неплательщиков по кредитам проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане и Свердловской области, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«У нас огромное количество людей, которые являются должниками <…> их количество растет, к сожалению, и бороться с этим очень сложно, потому что здесь складываются две вещи: крайне низкие доходы у людей и очень высокая финансовая неграмотность», - объяснил Кульбака.

Россия Кредиты
03 ноября 2023, 15:16
«Перед новым рывком». Российские компании не поскупились на новогодние корпоративы
Freepik
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Интерес бизнеса к проведению новогодних корпоративов в этом году вырос на 30-50%, при этом затраты на праздничные мероприятия увеличились на 15-30%, сообщил «Коммерсант». Компании в основном не скупятся на организацию праздников к Новому году, поскольку здесь есть эмоциональная составляющая, пояснила «360» независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Кроме того, по ее словам, в последние три года многие компании стали оплачивать сотрудникам услуги сторонних психологов, поскольку в условиях «огромной турбулентности» нужна высокая стрессоустойчивость.

Она отметила: с учетом того, что все дорожает, не все компании устраивают праздники часто, но, как правило, Новый год, как и гендерные праздники, отмечать стараются.

«Многие в этом году не праздновали дни рождения своих компаний - тенденция снизилась на 20%, не все могут себе это позволить. Но Новый год - это подведение итогов за год: мы молодцы, мы постарались, поработали. На это стараются не скупиться», - рассказала Лоикова.

Собеседница «360» добавила, что не у всех хватает материальных средств для выплаты бонусов сотрудникам к Новому году.

«И здесь один из психологических, эмоциональных инструментов - поднять себе настроение перед Новым годом, новым рывком, новыми целями. И для сотрудников - это поднятие эмоционального фона: что-то закончилось, в следующем году будет что-то лучше. Это всегда надежды, эмоции», - рассудила эксперт.

Зулия Лоикова добавила, что компании иногда закупают алкоголь, чтобы сотрудники могли «чуть выдохнуть».

Праздники Новый год
03 ноября 2023, 14:40
Более миллиона шаблонов для оплаты счетов создали пользователи сервиса «Мои платежи»
Сайт мэра и правительства Москвы
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С января по октябрь москвичи создали в сервисе «Мои платежи» более миллиона шаблонов для оплаты счетов. Эта функция позволяет экономить время при совершении регулярных платежей, отметили на официальном портале столичной мэрии.

«За 10 месяцев 2023 года число созданных шаблонов выросло почти вдвое и превысило один миллион», - отметил глава департамента сопровождения общегородских платежных систем Владимир Новиков.

Как правило, сервисом пользуются для оплаты городского телефона, интернета, карты «Тройка» и других услуг. Так от одного до двух шаблонов настроили более 700 тысяч пользователей, а по три-пять используют более 35 тысяч жителей столицы.

Кроме того, сервис позволяет настроить автоплатеж или воспользоваться пакетной оплатой счетов. Также он формирует рекомендуемые шаблоны для совершения регулярных авансовых платежей.

Ранее москвичам рассказали о новом порядке платы за отопление. Он не изменит существенно сумму счета за ЖКУ.

Технологии Москва 2023
03 ноября 2023, 14:26
Вопрос о запрете абортов в частных клиниках подняли в Госдуме
РИА «Новости»
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Из числа услуг платных клиник могут исключить аборты. Эту идею обсуждают в Госдуме, сообщил депутат Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале.

«Запрет абортов в частных клиниках и национальная демографическая безопасность. <…> В Госдуме до сих пор идут активные споры по поводу материнского капитала и запретов абортов», - указал он.

Парламентарий отметил, что естественная убыль населения за первое полугодие в России сократилась на 29% - на 272,5 тысячи человек. По его словам, показатель становится меньше на фоне «опережающего уменьшения смертности» после пандемии коронавируса. При этом рождаемость также снижается, напомнил он.

Накануне в Тверской области приняли закон о запрете склонения к абортам. Цель проекта - повысить рождаемость. Автором инициативы выступил губернатор региона Игорь Руденя. Также благодаря принятому законопроекту в регионе планируют уменьшить количество абортов.

В сентябре председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал сократить сроки для искусственного прерывания беременности с 12 до восьми недель. По его словам, такая мера поможет спасти сотни тысяч жизней.

Дети Беременность Госдума РФ

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