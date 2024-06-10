10 июня 2024, 03:46

Жара в Дубае расплавила смартфона Павла Дурова за 180 долларов

РИА «Новости»
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его смартфон расплавился из-за жары в Дубае. Как выяснилось, миллиардер последние два года использовал весьма бюджетный гаджет.

В своем Telegram-канале Дуров показал фото сломанного устройства. По его словам, в течение двух последних лет он использовал в качестве основного смартфона Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей).

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram. Я хотел понять их опыт, чтобы лучше обслуживать их», - признался Дуров.

Бизнесмен добавил, что теперь ему придется сменить телефон.

Накануне в Telegram произошел массовый сбой. Неполадки длились более часа. На трудности с доступом к мессенджеру жаловались не только пользователи из России, но и из США и европейских стран.

Мессенджеры Telegram Смартфоны Павел Дуров
09 июня 2024, 19:29
Мегаливень пообещали москвичам в День России
РИА «Новости»
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В День России, 12 июня, в Москве пройдет тропический мегаливень. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ливень в этот день побьет рекорд 1995 года - тогда 12 июня выпало 34,1 миллиметра осадков. Кроме того, в среду в Москве прогнозируют сильную грозу с градом. Пик непогоды ожидается с 15:00 до 21:00, возможны подтопления.

Тишковец сообщил, что, начиная с понедельника, в течение пяти дней, в столице выпадет около 100 миллиметров осадков - 130% месячной нормы осадков. По его словам, это «столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный».

Температура днем в Москве на предстоящей неделе составит от 20 до 25 градусов, в ночное время суток она будет колебаться от 13 до 18 градусов, заключил синоптик.

Синоптики ранее прогнозировали на Ставрополье дожди и жару до 34 градусов.

Россия Погода Погода в Москве Москва
09 июня 2024, 15:14
Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда «Зова народа»
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Лобненский суд Московской области на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа в отношении Дмитрия Матвеева», - заявили в суде.

Еговцева убили в Лобне 7 июня неподалеку от его дома. По информации Следственного комитета по Московской области, преступник ударил его ножом не менее восьми раз, однако сам попал в реанимацию.

По предварительным данным, убийцей является давний поклонник жены Еговцева. Ставшая свидетельницей преступления консьержка дома заявляла, что убийца представился ей курьером и попытался войти в подъезд.

Жена погибшего Екатерина отмечала, что не знала лично напавшего.

Убийства Суд Лобня Преступления
09 июня 2024, 15:12
Умер генеральный директор ЗИЛ Сайкин
РИА «Новости»
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Председатель Мосгорисполкома и бывший генеральный директор московского завода ЗИЛ Валерий Сайкин умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил сайт Федерации спортивной борьбы России.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», - указали в пресс-службе.

С 1982 по 1986 год и с 1992 по 1995 год Валерий Сайкин руководил ЗИЛом. В 1986 году его избрали председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов, а в 1990 году он стал зампредседателя Совета министров РСФСР, но проработал в этой должности всего три месяца.

Ранее в Париже умер генеральный директор неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Он работал в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов. Делуар страдал от онкологического заболевания, он ушел из жизни в возрасте 53 лет.

Спортсмены Депутаты Россия Москва
09 июня 2024, 14:58
Путин встретится с вступившими в программу «Время героев» участниками СВО
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с бойцами специальной операции. Об этом сообщили в программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Среди прочих мероприятий главы государства на следующей неделе - заседание Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными. Также президент 12 июня вручит лауреатские значки и грамоты обладателям Государственной премии, а также золотые звезды Героям Труда.

Программу «Время героев» разработала Высшая школа государственного управления РАНХиГС. С ее помощью бойцы СВО смогут повысить профессиональные компетенции, в том числе в гражданской сфере.

Целью программы является подготовка руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих для последующей работы в органах муниципальной и государственной власти.

Ранее перед участниками «Времени героев» выступили Лавров, Соловьев и Мединский.

Россия Владимир Путин

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