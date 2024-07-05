05 июля 2024, 08:52

Жара отступит. Москвичам пообещали ливни, грозы и долгожданную прохладу

РИА «Новости»
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Под занавес рабочей недели Москве пообещали спад аномальной жары. Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта — он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток, сообщили «Метеовести».

После полудня этот атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди и грозы. Ближе к вечеру погода испортится сильнее - пройдут ливни с грозами, а в отдельных районах не исключен град и шквалистый ветер.

Грозовые ливни собьют жару, подчеркнул в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом за сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля.

Температура воздуха в Москве 5 июля составит +29…+31 градусов, по области +27…+32 градусов. Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +22…+24 градусов.

Под занавес рабочей недели Москве пообещали спад аномальной жары. Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта - он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток, сообщили «Метеовести».

Погода в Москве
05 июля 2024, 08:57
Избиркомам в регионах разрешат не распечатывать бумажные бюллетени
РИА «Новости»
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Новый порядок электронного голосования позволит региональным избирательным комиссиям проводить выборы в электронном формате, без использования бумажных бюллетеней. Зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил об этом «Ведомостям».

Он представил проект постановления ЦИК о новом порядке электронного голосования. После его принятия региональные избиркомы смогут самостоятельно решать, как проводить электронное голосование на региональных выборах. Булаев заявил, что при наличии комплексов для электронного голосования (КЭГ) на участках им позволят не печатать бумажные бюллетени.

Первым городом, где голосование пройдет в таком формате, по его словам, может стать Москва. Булаев объяснил, что к последнему единому дню голосования в столице планировали распечатать более восьми миллионов бюллетеней, хотя большинство из них не использовались - свыше 80% избирателей проголосовали дистанционно.

«Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», - сказал он.

Систему дистанционного электронного голосования задействовали при проведении выборов президента России в марте 2024 года. Ей смогли воспользоваться около 38 миллионов избирателей.

ЦИК РФ Единый день голосования Выборы
05 июля 2024, 03:06
Дело генерала Цокова прекратили из-за его гибели в зоне СВО
РИА «Новости»
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Военные следователи прекратили уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, одним из основных фигурантов которого является экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Материалы дела в отношении Попова, а также обвиняемого предпринимателя Сергея Моисеева выделили в отдельное производство.

«Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям - в связи с его смертью», - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, Попов вместе с Цоковым и Моисеевым действовал в составе организованной группы. Их подозревают в хищении более 1700 тонн металлопроката, закупленного для инженерных оборонительных сооружений на линии фронта общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей.

Сам Цоков погиб прошлым летом в зоне спецоперации. Он был посмертно награжден званием Героя РФ. Попов и Моисеев сейчас находятся под стражей.

Ранее военные следователи обвинили Попова в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге , но своей вины он не признал.

Уголовное дело Военные Мошенничество Россия Армия
05 июля 2024, 00:21
Конюхов отправился на Северный полюс
РИА «Новости»
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Путешественник Федор Конюхов отправился на архипелаг Земля Франца-Иосифа, откуда планирует совершить перелет на мотопараплане на Северный полюс. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

Конюхов отправился на Землю Франца Иосифа на атомном ледоколе «50 лет Победы» вместе с пилотом Игорем Потапкиным. Оттуда они планируют совершить первый в истории полет на Северный полюс на паралете.

«Планируется, что в районе острова Рудольфа - самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа мы найдем подходящую льдину для взлета паралета. До Северного полюса будет оставаться где-то 800 километров», - сказал капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

До Северного Полюса Федор Конюхов вместе с пилотом планируют долететь за 12-14 часов. Атомный ледокол будет идти до этой точки около двух с половиной суток. После этого корабль заберет пилота Потапкина обратно на Большую землю. А вот Конюхов останется на Северном полюсе, где развернет одиночную полярную мини-станцию, выполняя научную программу Института океанологии РАН. Там путешественник проживет три недели, изучая сейсмическую активность Северного ледовитого океана и маршруты дрейфа ледового покрова.

В прошлой такой экспедиции Конюхов провел на льдине две недели. Новое путешествие поставит рекорд одиночного пребывания человека на Северном полюсе.

Путешествия Рекорды
04 июля 2024, 23:38
В Карачаево-Черкесии ввели временный запрет на ношение никабов
Unsplash
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В Карачаево-Черкесии временно запретили носить никабы. Указ подписал муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев. Документ опубликовали в Telegram-канале Духовного управления мусульман республики.

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - сказано в документе.

Ранее в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявили, что ношение никабов нужно запретить на всей территории России.

В центре напомнили, что ислам предписывает женщинам носить хиджабы (накидки, которые не скрывают лицо), а никаб не является обязательным. Кроме того, носить никабы временно запретили в Дагестане.

Никаб - женская одежда, полностью закрывающая голову и лицо за исключением глаз. Ее принято носить мусульманкам в некоторых странах Ближнего Востока.

Разговоры о запрете никабов участились после террористической атаки в Дагестане. Тогда вооруженные боевики напали на церкви, синагону и посты ДПС. Как выяснили правоохранительные органы, один из террористов хотел сбежать, использую никаб для маскировки. Кроме того, в конце июня в республике разгорелся скандал - женщину-врача начали травить за то, что она попросила пациентку на приеме снять никаб.

Одежда Дагестан Запреты Россия Религия Ислам

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