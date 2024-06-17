Жалобу на арест продюсера Reuters Габова оставили без удовлетворения

13 июня в RadissonResort, Zavidovo были подведены итоги XII Программы «Лучшие социальные проекты России». Бизнес всегда заинтересован в результативности своих усилий, которые отражаются не только через призму финансовых показателей, но и через способность оказывать положительное влияние на общество, поэтому сейчас развитие экосистемы социальной деятельности ставится в приоритет у компаний.

По традиции объявлению итогов Программы предшествовала Конференция «Лучшие социальные и ESG проекты России». Деловая программа ежегодно собирает на одной площадке топ-менеджмент корпораций, десятки опытных экспертов в области социальных инициатив и представителей некоммерческих организаций с целью развития новых стратегий и поиска «свежих» подходов к устойчивому развитию.

В рамках Конференции были затронуты не только острые, но и насущные вопросы данного времени: от социального равенства и интеграции инклюзивных практик в деятельность компаний, рассмотрения программ профилактики эмоционального выгорания у социально-ориентированного бизнеса до понимания принципов и этики взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.

В завершении Конференции состоялось одно из ключевых событий - торжественная церемония награждения Программы «Лучшие социальные проекты России».

Сдвиг в сторону «преуспеть в том, чтобы делать добро» становится определяющей характеристикой современного делового ландшафта.

И данную тенденция подтверждают лауреаты Программы, в числе которых: Газпромбанк Лизинг, ООО «АльфаСтрахование - ОМС», «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра», АО «Россельхозбанк», ПАО НЛМК, NL International и БФ «Солнечный город», STONE, СБЕР, Greenworks, S7 Airlines, ГУП «Московский метрополитен», АО «Телеканал 360», Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО «РЖД», ВКонтакте, Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», Фонд «Наше будущее», Ближе к делу ВТБ, Консультационный центр «ДОМ.РФ», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ООО ГПМ Радио бренд «Авторадио», АО «Альфа-Банк», АНО «Атом-спорт», ООО «ИНСАЙТ ЛЮДИ», ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», СберСеллер, ОАО «РЖД», Цифровая экосистема МТС, ООО ГПМ Радио бренд ENERGY, Whoosh, Школа Бизнеса «Синергия», Группа компаний «Леста Игры» (проект «Мир танков»), AB InBevEfes, РНКБ Банк (ПАО), ООО «Бэст Прайс» бренд FixPrice, ГК ЕЮС, АО СК «Астро-Волга».

Телеканал 360 с проектом «Круиз добра», приуроченным ко Дню защиты детей, стал лауреатом премии в категории «Социально-ответственные СМИ».

Получение награды - прямое подтверждения того, что бизнес начал лучше осознавать свою роль в обществе и стремиться к ответственному развитию.

«Репутация современного бизнеса строится на социальной и экологической ответственности. Компании надо показать, что она заботится не только о своей прибыли, но и о своем потребителе. Инвестирование в социальные проекты помогает компании завоевать доверие людей, укрепить свои позиции и обеспечить устойчивое развитие, что в конечном итоге способствует долгосрочному успеху и конкурентоспособности», - прокомментировала генеральный директор Greenworks Россия Рада Рожицкая.

«Премия „Лучший социальный проект России“ - это важное подтверждение результатов трехлетней работы компании и НКО. Мы стали первым девелопером, который стал системно решать проблему бездомности вместе с „Ночлежкой“. Надеемся, что наш пример станет стимулом для других компаний быть активнее и осознаннее включаться в социальные вопросы общества», - осветила директор по коммуникациям и устойчивому развитию STONE Татьяна Желанова.

«Наш проект-призёр „Школа фермера“ продвигает аграриев и их труд. Так, с 2020 года в рамках проекта выпускниками Школы стали более 5,5 тыс. человек. Они создают производства и рабочие места, развивают региональные бренды, повышают престиж села. Мы оснащаем фермеров знаниями и навыками, создавая чувство общности вокруг сельского хозяйства», - прокомментировал заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

Социальные проекты уже 12 лет подряд выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России. Ведь устойчивое развитие - важное направление стратегии компаний, охватывающее различные категории: от поддержки социально незащищенных слоев населения до внедрения инновационных методик в медико-социальные проекты.

«Мы выстроили комплексную систему адресного сопровождения пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сочетании с независимым аудитом качества медпомощи и работой с лечебными учреждениями по устранению дефектов - это помогает решать ключевые задачи здравоохранения по увеличению продолжительности жизни населения нашей страны», - отметил генеральный директор «АльфаСтрахование - ОМС» Андрей Рыжаков.

«„Лига Ставок“ совместно с Фондом „Созвездие Добра“ поддерживают детско-юношеский спорт, помогают спортсменам разных поколений и развивают спортивную инфраструктуру в регионах РФ. Благодаря благотворительной акция „Шаги Добра“ на „Играх Будущего“ у детей-сирот из Нижегородской области появится спортивная площадка, а также желание вести активный и здоровый образ жизни», - сказал директор по корпоративной и социальной ответственности компании «Лига Ставок», соучредитель Фонда «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов.

«Мы ставим пред собой цель не только научить наших сетевых партнеров зарабатывать деньги и улучшать свою жизнь, но и менять мир вокруг. С 2007 года NL выступает стратегическим партнером фонда „Солнечный город“, который сегодня входит 5-ку лучших организаций в сфере профилактики социального сиротства в России. За время нашей работы более 57000 детей получили помощь: остались с родителями или обрели новую семью», - отметила исполнительный директор NL International Олеся Баль.

В состав экспертного совета Программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: Департамент средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, МТПП, Министерство спорта РФ, федеральные эксперты.