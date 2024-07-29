29 июля 2024, 19:09

«Жалко смотреть». Лидер группы «7Б» — о поведении Самойлова на концерте в Красноярске

Global Look Press
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Лидер группы «7Б» Иван Демьян оценил поведение солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова на выступлении в Красноярске. На стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко он пожелал выздоровления артисту.

Группа «Агата Кристи» 28 июля выступила на «Небофесте». По словам зрителей, Самойлов еле держался на ногах и не попадал в ноты. Более того, под конец рокеру пришлось передать микрофон гитаристу, чтобы тот допел песню.

«К моему сожалению, очень жаль, что артист так поступает с выходом на сцену. Это очень жалко смотреть», - заявил Демьян.

Он посоветовал подходить к произошедшему «с лечебной стороны».

«Желаю ему, чтобы он выздоровел и все-таки пришел к своему реальному состоянию, радовал людей своим творчеством», - заключил лидер «7Б».

Ранее певица Глюкоза вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Многие слушатели посчитали, что артистка была сильно пьяна. Часть репертуара она исполнила под фонограмму, не попадая в слова.

Концерты Песни
29 июля 2024, 19:15
Срок службы в армии для новых граждан РФ предложили увеличить до двух лет
РИА «Новости»
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Постановка на воинский учет станет неотъемлемым условием получения иностранцами гражданства России. Совместить процедуру регистрации в военкомате и вручение нового паспорта предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Спикер поручил подготовить соответствующие законопроекты вице-спикеру Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Вяткину, а также председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Кроме того, в Госдуме подготовят инициативы о контроле за призывом в армию получивших российское гражданство иностранцев, а также увеличение для них срока службы до двух лет и повышения призывного возраста. Все поправки депутаты рассмотрят до конца весенней сессии.

В конце июня сотрудники военного следственного управления СК по РВСН, МВД и военного комиссариата выявили в Одинцовском городском округе и городском округе Серпухов более 10 получивших российское гражданство иностранцев , уклоняющихся от военной службы. Мужчин доставили в комиссариаты для постановки на учет.

Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия Армия
29 июля 2024, 18:56
Фейк: Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во вселенной
Global Look Press
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В Сети получила распространение цитата, приписываемая физику Альберту Эйнштейну: «Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной». Однако на самом деле ученый никогда не произносил эту фразу, а его фамилию использовали для придания значимости словам, сообщил сайт Snopes.com.

В Сети получила распространение цитата, приписываемая физику Альберту Эйнштейну: «Сложные проценты - это самая могущественная сила во вселенной». Однако на самом деле ученый никогда не произносил эту фразу, а его фамилию использовали для придания значимости словам, сообщил сайт Snopes.com.

Фейк «Сложные проценты - это самая могущественная сила во вселенной», - заявил Эйнштейн.

Правда Великому ученому начали приписывать эту фразу уже после его смерти. Самое раннее упоминание цитаты обнаружили в издании газеты New York Times за 1983 год, при том, что физик умер в 1955-м.

Кроме того, формулировку фразы постоянно искажают в зависимости от источника. Это говорит не в пользу подлинности цитаты, и указывает на то, что имя ученого использовали для придания веса словам.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Ученые Наука
29 июля 2024, 16:20
Легендарный советский конькобежец-рекордсмен Сергеев умер на 100-м году жизни
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Известный многократный чемпион мира на дистанции 500 метров в конькобежном спорте Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Приносим свои искренние соболезнования всем близким и родным Юрия Валентиновича», - заявили в организации.

Спортсмен принимал участие в зимних Олимпийских играх 1956 года. После завершения спортивной карьеры трудился тренером в системе «Динамо».

В СКР добавили, что в годы Великой Отечественной войны Сергеев нес службу в полку специального назначения, который охранял Кремль. Его наградили медалью «За оборону Москвы», «Знаком почета» и орденом Отечественной войны II степени. После 1945 года Сергеев начал интересоваться бегом на коньках и добился мирового признания в этом виде спорта.

Кроме того, Сергеев - судья всесоюзной категории, заслуженный тренер СССР и заслуженный мастер спорта СССР.

Спортсмены
29 июля 2024, 12:48
Тарифы на обслуживание вырастут в двух российских аэропортах
РИА «Новости»
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В аэропортах Томска и Южно-Сахалинска в 2024 году из-за запуска новых терминалов вырастут тарифы на обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Соответствующие инвестиционные проекты уже одобрила комиссия по транспорту, сообщил РБК.

Новый терминал заработал в аэропорту Южно-Сахалинска в августе 2023 года. В настоящее время в расчете на одного пассажира внутренних линий тарифная нагрузка на авиакомпании в Южно-Сахалинске составляет 1874 рублей. При этом уже в 2024 году тарифы могут вырасти на 144%.

Согласно оценке инвестора, при нынешних тарифах «Аэрофлота» авиабилет по маршруту Москва-Южно-Сахалинск подорожает на 3202 рубля или 11,3%.

Новый аэровокзал в Томске начнет работу в третьем квартале 2024 года. Текущая тарифная нагрузка на одного пассажира внутренних линий в Томске на авиакомпании составляет 961 рубль. До конца года тарифы увеличатся на 130%.

Ранее стали известны причины роста цен на авиабилеты в России.

Самолеты Россия

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