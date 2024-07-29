«Жалко смотреть». Лидер группы «7Б» — о поведении Самойлова на концерте в Красноярске
Лидер группы «7Б» Иван Демьян оценил поведение солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова на выступлении в Красноярске. На стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко он пожелал выздоровления артисту.
Группа «Агата Кристи» 28 июля выступила на «Небофесте». По словам зрителей, Самойлов еле держался на ногах и не попадал в ноты. Более того, под конец рокеру пришлось передать микрофон гитаристу, чтобы тот допел песню.
«К моему сожалению, очень жаль, что артист так поступает с выходом на сцену. Это очень жалко смотреть», - заявил Демьян.
Он посоветовал подходить к произошедшему «с лечебной стороны».
«Желаю ему, чтобы он выздоровел и все-таки пришел к своему реальному состоянию, радовал людей своим творчеством», - заключил лидер «7Б».
Ранее певица Глюкоза вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Многие слушатели посчитали, что артистка была сильно пьяна. Часть репертуара она исполнила под фонограмму, не попадая в слова.