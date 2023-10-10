Земляничное дерево расцвело в «Аптекарском огороде» в Москве

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«В старинной и недавно реконструированной субтропической оранжерее „Аптекарского огорода“ появилось свое земляничное дерево», - рассказали в пресс-службе.

Растение сад недавно получил в подарок от парка Горького. Название этих деревьев произошло от красных круглых плодов, напоминающих землянику, которые к тому же съедобны, отметили сотрудники организации.

«Завяжутся ли они, сумеют ли вызреть - давайте все вместе будем наблюдать!» - подытожили работники оранжереи.

Полюбоваться этим и другими растениями в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» можно ежедневно с 10:00 до 20:00.

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