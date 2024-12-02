Земли члена банды Цапков продадут за 2,5 млрд рублей
Участки земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставили на торги. Их стартовая стоимость составляет более 2,5 миллиарда рублей, данные об этом появились на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В состав лота вошли 94 объекта осужденного, включая сельскохозяйственные участки в поселке Садовый на Кубани. Общая площадь земель варьируется от 60 тысяч до более чем миллиона квадратных метров. На многие из них правоохранители наложили арест.
Активы предварительно оцениваются в 2,52 миллиарда рублей и вмещают стопроцентную долю компании ООО «Опытно-производственное хозяйство „Слава Кубани“». Аукцион назначили на 16 января 2025 года. Задаток составляет 20% от начальной цены.
Банда Сергея Цапка причастна к убийству 12 человек в станице Кущевская, которое произошло 4 ноября 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории страны.
Осенью 2018 года в СМИ опубликовали фотографии из колонии, где отбывал наказание член кущевской банды Вячеслав Цеповяз. Выяснилось, что заключенный устраивал застолья с крабами и икрой.