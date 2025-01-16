16 января 2025, 22:26

Земли члена банды Цапков не смогли продать на Кубани

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в Краснодарском крае не смогли продать на аукционе из-за отсутствия потенциальных покупателей. Об этом сообщили на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствах.

Торги состоялись на электронной площадке в четверг, 16 января. Единственным участником аукциона была компания - торговый дом «Мельник».

Все остальные не внесли необходимый для участия задаток. В ЕФРСБ отметили, что торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников.

В начале декабря стало известно, что активы члена банды Цапков выставят на торги. Стартовая стоимость участков земли Цеповяза составляла более 2,5 миллиарда рублей. В состав лота вошли 94 объекта, включая сельскохозяйственные участки в поселке Садовый на Кубани.

В 2018 году в СМИ появились фотографии из колонии, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз. Он устраивал застолья с сокамерниками, угощая их крабами и икрой.

Аукционы Краснодарский край
16 января 2025, 22:38
В Госдуме призвали сделать новогодние выходные короткими
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Новогодние выходные для россиян нужно сократить до трех-пяти дней. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Свое предложение парламентарий связал с медицинскими соображениями. Он заявил, что за длинные выходные количество травм и обострений панкреатитов после жирной еды значительно увеличивается. Башанкаев объяснил такую тенденцию неправильной культурой отдыха.

«По медицинским ощущениям столь длинные - нецелесообразно. Лучше по три-пять дней много раз в течение года», - добавил депутат.

Самая короткая рабочая неделя в 2025 году длилась у россиян всего лишь два дня. Новогодние каникулы в стране проходили с 1 по 8 января, а на работу пришлось выйти 9 и 10 числа. Примерно треть граждан России продолжили трудиться в новогодние праздники.

Еда Отдых Праздники Депутаты
16 января 2025, 22:27
Борьба с синдромом Плюшкина. Что такое расхламление и кто им занимается?
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России набирает популярность новый тренд — люди занимаются так называемым расхламлением дома. А если понимают, что не в силах расстаться со старыми и ненужными вещами, обращаются к профессионалам — организаторам пространства. Автор Telegram-канала «Идеальный порядок» Катерина Насонова рассказала на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой, как работают расхламители.


Как избавляются от вещей при расхламлении По ее словам, интерес к расхламлению в России появился более 10 лет назад, а сама услуга довольно востребована.

«Многие обращаются, потому что хотят создать систему в своем доме, которая будет сохранять порядок долгое время. Кто-то хочет как раз не тратить свое время на постоянную уборку», - пояснила Насонова.

От ненужных вещей организаторы пространства избавляются по-разному - что-то отдают, а некоторые продают.

«Откровенно сломанные вещи, вышедшие из пользы, мы, конечно, утилизируем. Помогаем клиенту, зачастую делаем все сами, вывозим ненужное, но это тоже индивидуально все обговаривается», - добавила собеседница 360.ru.

После того, как становится понятно, каким общим объемом вещей человек пользуется, их разбивают на категории, разбирают и дальше занимаются закупкой оргматериалов - контейнеров и прочих систем хранения.

«И уже непосредственно после всего этого переходим к самой организации пространства и наведению порядка», - сказала Насонова.

Кто заказывает организацию пространства Аудитория, которая заказывает подобные услуги, по ее словам, разная. Есть и работающие женщины, и матери в декрете, и мужчины, которым не хочется тратить время, но есть желание приходить в квартиру и радоваться порядку.

«Начиная с 20 [лет] и до 50 точно, на моем опыте, были такие клиенты», - оценила организатор пространства возраст тех, кто хочет расхламиться.

Этап непосредственного избавления от вещей Насонова назвала самым трудозатратным и долгим по времени, если человеку есть от чего расхламляться.

«Но у некоторых клиентов очень мало ненужных вещей, поэтому бывают такие случаи, когда мы сразу приступаем к категоризации и дальнейшей организации пространства», - заключила она.

Женщины Мужчины Квартиры
16 января 2025, 18:03
Школьник зверски избил одноклассника в Гусь-Хрустальном
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
После жестокого избиения мальчика под ликующие возгласы одноклассников в Гусь-Хрустальном проведут проверку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сайту «Подъем».

Видео, записанное в школе № 15 в Гусь-Хрустальном, разлетелось по социальным сетям накануне. На его кадрах школьник нанес однокласснику несколько сильных ударов, а затем под одобрительные крики толпы применил к пострадавшему удушающий прием.

По словам Раснянской, она уже связалась с родителями мальчика, который подвергался травле и пообещала оказать любую помощь. Детский омбудсмен добавила, что ни он, ни его обидчик не состояли на каких-либо учетах.

«К сожалению, все мы понимаем: это не единственный случай как в нашем регионе, так и в других, когда дети подвергаются травле. Здесь важно выстроить работу для того, чтобы не повторялись подобные моменты в жизни данного учебного учреждения», - сказала Раснянская.

Ранее стало известно, что в России готовят закон о наказании для несовершеннолетних за истязания сверстников и малолетних детей. У жестокости среди подростков появятся серьезные последствия.

Дети Школы Россия Школьники Избиения
16 января 2025, 17:58
Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений до 15 июля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать до 15 июля семейный инструмент сбережений с возможностью налогового вычета по НДФЛ до миллиона рублей в год. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!» опубликовали на сайте Кремля.

Ответственными за проект глава государства назначил премьера Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Ранее российские банки объявили об открытии с 1 июля социальных вкладов с максимальной ставкой для людей с низким доходом.

Максимальная сумма, которую можно будет положить на депозит, составит 50 тысяч рублей.

Финансист Андрей Бархота назвал эту идею малоэффективной, поскольку, по его словам, заложенный максимум слишком мал, чтобы люди откладывали его.

Банки Россия Владимир Путин Михаил Мишустин Центробанк

Новости по теме