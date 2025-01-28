Зеленый коридор для заболевших гепатитом открыли на Камчатке

«При положительном результате анализа на инфекцию пациентов направят в поликлинику по месту жительства. Затем их переведут в гепатологический центр на базе нашего учреждения, где заболевшим окажут медицинскую помощь. Пациентов проконсультируют в приоритетном порядке с использованием зеленого коридора, чтобы избежать ожидания плановой помощи», - отметила главный врач краевого центра СПИД Ирина Давудова.

В Минздраве добавили, что в крае лекарства для лечения вирусных гепатитов С и В есть в достаточном количестве.

Вспышка гепатита на Камчатке произошла в 2024 году. В ходе расследования стало известно, что пострадавшие могли заразиться вирусом из-за неправильного применения многодозных флаконов с физраствором.