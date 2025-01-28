28 января 2025, 10:06

Зеленый коридор для заболевших гепатитом открыли на Камчатке

РИА «Новости»
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Инфицированные вирусным гепатитом в онкологическом диспансере Камчатского края смогут получить необходимые консультации специалистов в центре СПИД по принципу зеленого коридора. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«При положительном результате анализа на инфекцию пациентов направят в поликлинику по месту жительства. Затем их переведут в гепатологический центр на базе нашего учреждения, где заболевшим окажут медицинскую помощь. Пациентов проконсультируют в приоритетном порядке с использованием зеленого коридора, чтобы избежать ожидания плановой помощи», - отметила главный врач краевого центра СПИД Ирина Давудова.

В Минздраве добавили, что в крае лекарства для лечения вирусных гепатитов С и В есть в достаточном количестве.

Вспышка гепатита на Камчатке произошла в 2024 году. В ходе расследования стало известно, что пострадавшие могли заразиться вирусом из-за неправильного применения многодозных флаконов с физраствором.

Больницы Камчатка
28 января 2025, 18:51
Патриарх Кирилл призвал запретить сатанизм в России
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России как экстремистского движения. Об этом он заявил на открытии XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

Патриарх счел недопустимым, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, ведут активную деятельность в стране. Речь идет о проведении обрядов, вербовке молодежи и открытой регистрации групп в сообществах и социальных сетях.

«В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», - отметил предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха Кирилла, государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, а также навязыванию через рекламу религиозных учений и практик.

Особенно внимательно, по его словам, нужно отслеживать информацию о проведении неоязыческих мероприятий в образовательных организациях.

Гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников ранее призвал издать законы против практикующих различные эзотерические практики специалистов. В Госдуме также все чаще стали звучать предложения о запрете рекламы услуг тарологов и нумерологов на законодательном уровне.

Религия Патриарх Кирилл
28 января 2025, 15:38
В Белогорске начали войну с воронами
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В Амурской области власти Белогорска заказали биоакустические и лазерные отпугиватели, а также искусственные чучела, чтобы прогнать загадивших город ворон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Станислав Мелюков.

Он рассказал, что в детском саду на Северной улице пожаловались на птиц, прилетающих ночевать. Детям они не угрожают, однако за несколько дней покрыли пометом почти всю территорию. С той же проблемой столкнулись и в районе городской администрации.

«Вроде как и смешно, наверное, читать про такие проблемы, но, на самом деле, не очень весело. Приходится решать и их», - заявил Мелюков.

Он подчеркнул, что убивать птиц петардами и вешать их тела городские власти не будут.

Прошлой осенью на террор со стороны ворон пожаловались жители Люберец. Пернатые бандиты принялись закидывать камнями их самих и припаркованные автомобили.

Орнитолог объяснила поведение птиц местью - предположительно, за разоренные кем-то гнезда.

Птицы Детские сады
28 января 2025, 13:48
Все фракции Госдумы выступили за полный запрет вейпов в России
РИА «Новости»
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С инициативой о полном запрете вейпов в России выступили все фракции Госдумы. Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу», - подчеркнул он.

Володин призвал всех объединить возможности, чтобы добиться запрета.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев , в свою очередь, заявил, что на вейпы подсели за последние несколько лет десятки миллионов россиян, в том числе дети. Это нанесло огромный удар по здоровью граждан. Он указал на необходимость ограничения продажи этих товаров, запрета на их ввоз в страну и производство на территории России.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее уточнила, что проблема увлечения подростков вейпами носит комплексный характер, поэтому решать ее необходимо с разных сторон.

Курение Госдума РФ Запреты
28 января 2025, 13:29
В Сети появились вакансии для аэропортов юга России. Когда ждать открытия?
РИА «Новости»
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Несколько аэропортов на юге России начали искать сотрудников на позиции диспетчеров, инспекторов по досмотру, руководителей группы пассажирского обслуживания и других специалистов. Воздушные гавани готовы возобновить работу сразу после отмены ограничений, рассказали 360.ru в аэропортовом холдинге «Аэродинамика», управляющим аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе.

«В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим обучения и тренировки, чтобы специалисты сохраняли компетенции и навыки, и были готовы возобновить работу, как только примут соответствующее решение», - заявили в пресс-службе.

В холдинге добавили, что часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи. Компания также поддерживает укомплектованность кадрового состава аэропортов Анапы и Краснодара, публикуя вакансии на освободившиеся должности, а также занимаясь подготовкой специалистов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«В том числе это касается и специальностей, задействованных в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно, для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы», - подчеркнули в «Аэродинамике».

При этом в пресс-службе аэропорта Геленджика отметили, что на данный момент о возобновлении работы воздушной гавани в формате регулярных рейсов «не может быть и речи».

На юге России 12 аэропортов приостановили работу в феврале 2022 года. Такое решение приняли ради безопасности полетов.

Авиация Самолеты Россия

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