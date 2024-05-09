09 мая 2024, 15:40

Здоровья и еще раз здоровья. Машков поздравил ветеранов с Днем Победы

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Народный артист России Владимир Машков с трибун наблюдал за парадом с участием военной техники на Красной площади. В интервью 360.ru он обратился к ветеранам Подмосковья и поздравил их с Днем Победы.

«Прежде всего здоровья, здоровья, здоровья! И знайте, дорогие ветераны, что мы вас не подведем. Ваши внуки, сыны, дочери никогда вас не подведут», - сказал артист.

На параде также присутствовал лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. По его словам, вид проходящей по Красной площади военной техники вызывает гордость за свою страну.

В праздничном мероприятии приняли участие лидеры девяти зарубежных государств , в том числе Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. После парада они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

День Победы 9 мая
09 мая 2024, 17:28
Участник парада потерял ботинок во время шествия по Красной площади
РИА «Новости»
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Один из участников парада Победы потерял ботинок на Красной площади. Однако останавливаться и подбирать его владелец не стал. Видео с лежащей на брусчатке обувью опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

На кадрах можно видеть, что на пути участников парада, марширующих по главной площади страны, лежит ботинок.

Авторы сообщения предположили, что он, скорее всего, слетел с ноги одного из военнослужащих. При этом хозяин ботинка невозмутимо продолжил идти строевым шагом, не подобрав обувь.

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался 9 мая ровно в 10:00. Несмотря на непогоду, авиационную часть мероприятия не отменяли. На трибунах всем желающим раздавали теплые пледы.

День Победы 9 мая Парад Победы Москва
09 мая 2024, 14:42
Крым и Севастополь отказались от салютов в День Победы
РИА «Новости»
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Действующий в Крыму и Севастополе «желтый» уровень террористической опасности не позволил провести праздничные салюты в День Победы. Об этом руководители субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев сообщили в своих Telegram-каналах.

Аксенов пояснил, что к организации праздничных салютов привлекают воинские части, но действующий в республике режим сделать это не позволяет.

«Прошу отнестись к этому решению с пониманием», - обратился он к крымчанам.

Глава Севастополя Михаил Развожаев привел такой же аргумент.

«Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению», - добавил он.

Праздничные салюты в честь Дня Победы прогремят в других городах-героях. Как сообщил телеканал «Звезда» , такой приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Артиллеристы произведут 30 залпов в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске и Туле. Яркие огни украсят небо в 22:00 по местному времени.

Праздничный салют уже отгремел в Петропавловске-Камчатском. Он стал первым городом России, где торжественные и памятные мероприятия в честь Дня Победы подошли к финалу.

День Победы 9 мая Крым Россия Севастополь Сергей Аксенов
09 мая 2024, 14:23
Первый праздничный салют отгремел на Камчатке
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В честь Дня Победы 9 мая на Камчатке запустили праздничный салют. Видео показала пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.

Огненные брызги разукрасили небо разноцветными огнями - красным, желтым и зеленым. Камчатка стала первым регионом России, который принял на себя миссию по салютованию в честь праздника.

Праздничные фейерверки в честь Дня победы в Великой Отечественной войне обеспечит государственная корпорация «Ростех». Для этого изготовили изделия калибром до 310 миллиметров, которые способны подняться до 350 метров в высоту.

В настоящее время Ростех выпускает порядка 120 видов дневных и двух тысяч видов ночных салютов.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в Москве на 9 мая также дадут салют. Залпы прозвучат в 22:00 по московскому времени и в городах-героях Туле, Смоленске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Мурманске, Керчи и Волгограде.

День Победы 9 мая Россия
09 мая 2024, 13:36
Замком авиационной группы «Стрижи» назвал священным долгом пролет на Параде Победы
РИА «Новости»
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Пролет авиационных группы высшего пилотажа традиционно завершил парад Победы на Красной площади 9 мая. Заместитель командира группы «Стрижи» Сергей Синькевич в интервью корреспонденту 360.ru Марусе Михейчик рассказал, что погода не оказывает влияния на полеты, но из-за облачности или осадков зрители просто не увидят маневры истребителей.

Он подчеркнул, что пилоты всегда чувствуют торжественность момента и понимают, что на них смотрит вся страна.

«Мы всегда горды исполнить свой священный долг - выполнить пролет над Красной площадью», - заявил Синкевич.

Летчик добавил, что свой итоговый пролет экипаж репетирует несколько раз, чтобы на последнем исполнении все было хорошо.

«Выполнить задачу мы можем в любую погоду, но здесь вопрос, будет ли нас видно. Если низкая облачность и сильные осадки, то зрители нас не увидят и смысл теряется» - признался он.

Собеседник 360.ru добавил, что сложностей в горизонтальном полете нет никакой, но так как маневры выполняют самолеты разных типов и с разными характеристиками, то свои особенности в их работе есть. Но все летчики подготовлены и управляют своими машинами прекрасно.

В конце интервью Синькевич поздравил россиян с Днем Победы и отдельно обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, которые прошли стали свидетелями всех ужасов «От всего летного состава желаем, чтобы благополучно развивалась наша страна, дети росли счастливыми, а мы сделаем все возможное, чтобы все было хорошо», - заявил Синькевич.

Пролет авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи» стал завершающим аккордом парада Победы на Красной площади.

Самолеты разделилась на две группы. «Русские витязи» пролетели на истребителях Су-30СМ, «Стрижи» - на фронтовых МиГ-29. Также в небе поднялись штурмовики Су-25, которые окрасили небо цветами российского флага.

Истребители Самолеты Парад Победы Красная площадь

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