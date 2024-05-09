Здоровья и еще раз здоровья. Машков поздравил ветеранов с Днем Победы

«Прежде всего здоровья, здоровья, здоровья! И знайте, дорогие ветераны, что мы вас не подведем. Ваши внуки, сыны, дочери никогда вас не подведут», - сказал артист.

На параде также присутствовал лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. По его словам, вид проходящей по Красной площади военной техники вызывает гордость за свою страну.

В праздничном мероприятии приняли участие лидеры девяти зарубежных государств , в том числе Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. После парада они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.