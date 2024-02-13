Здание в бывшей промзоне в Зеленограде приспособят для производства готовых блюд

В своем загородном доме 13 февраля умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, сообщил «Коммерсант». Он не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана, где командовал в том числе девятой парашютно-десантной ротой.

В общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой руководил Востротин, уточнили, что рота входила в состав 345-го гвардейского полка под командованием генерал-полковника.

Бой за господствующую высоту 3234 в Афганистане, который вели десантники, стал основой для сюжета фильма «9 рота» Федора Бондарчука. В январе 1988 года бойцы 12 часов оборонялись против превосходящих по силе противников. Благодаря одержанной победе удалось разблокировать дорогу к городу Хост и возобновить снабжение советских войск.

Валерий Востротин умер в возрасте 71 года - два года он боролся с тяжелой болезнью. Звания Героя СССР его удостоили за выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году.