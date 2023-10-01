Здание легендарного ресторана «Золотой колос» впервые начали реставрировать на ВДНХ
На ВДНХ начали реставрировать здание, где в советское время располагался знаменитый ресторан «Золотой колос». Работы такого плана здесь проводят впервые.
В настоящее время специалисты завершили противоаварийные работы и приступили к реставрации фасадов. Они приводят в порядок колонны, карнизы, элементы декора, кессонные потолки. Также идет восстановление открытой террасы над обеденными залами. Работы в интерьерах начнутся на следующем этапе реставрации.
Планируется, что главному фасаду вернут исторический вид в соответствии с архивными документами. Помимо этого, восстановят историческую отделку стен, расстекловку окон и декоративное оформление дверей.
В советское время «Золотой колос» считался одним из самых престижных заведений, отметили в пресс-службе. В ресторане могли одновременно разместиться до тысячи посетителей. При этом для заказа столика на вечер нужно было записываться за полгода.