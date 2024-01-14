14 января 2024, 16:27

Заявления о «болезни Х» связали с интересами фармкомпаний

РИА «Новости»
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Заявления о «болезни X» могут иметь экономические, а не научные мотивы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который состоится 15–19 января, поговорят о «болезни X». Она якобы в десятки раз может превзойти пандемию коронавируса по числу смертей.

В Роспотребнадзоре отметили, что после пандемии COVID-19 руководство ВОЗ продвигает идею о необходимости изменить глобальную архитектуру здравоохранения, заявляя о неготовности мира к новым угрозам. Всемирная организация также просит увеличить ее финансирование.

Фармацевтические компании, у которых якобы дальновидный подход к вопросу о готовности к пандемии, могут извлечь максимальную выгоду. По этой причине тему новой болезни поднимут на Всемирном экономическом форуме, подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что у России есть потенциал для борьбы с любыми биологическими угрозами, включая «болезнь X», и своевременного реагирования на них.

Болезни Роспотребнадзор
14 января 2024, 14:33
«Мог приходить без звонка». Поэтесса Олеся Николаева — о дружбе с Рубинштейном
РИА «Новости»
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Советская и российская поэтесса Олеся Николаева рассказала «360», что она и ее муж в юности очень дружили с литератором Львом Рубинштейном. В последние годы они не виделись и мало общались, но, узнав о том, что поэта сбила машина, Николаева каждый день читала о нем новости.

По случайности именно 14 января она их прочитать не успела и узнала о смерти давнего друга от «360». Николаева некоторое время не верила, что это правда.

«Я не смотрела последние новости. Я все время заглядываю, смотрю… он подключен ко всяким аппаратам? <…> Послушайте, была какая-то дезинформация, что он скончался, а он был еще жив. Это точно, [он умер]? Вы ручаетесь?» - допытывалась поэтесса.

Она сообщила, что Лев Рубинштейн часто приходил к ней и супругу в гости, когда они были молодыми.

«Очень дорогой мне человек» «Я с ним дружила с юности. У меня есть большой архив того, что он тогда писал, потому что он к нам приходил в гости. Он был другом моего мужа. Когда мы поженились, мне было 19 лет. И тогда, конечно, Лева к нам очень часто приходил и потом даже мог приходить вообще без звонка. То есть он был очень близким нам человеком», - вспомнила Олеся Николаева.

Она добавила, что каждый раз Рубинштейн приносил свои стихи на библиотечных карточках, а ведь тогда он еще не прославился - только «какие-то редкие были чтения по каким-то мастерским художников». У семьи остался большой архив его ранних карточек.

«Это очень дорогой для меня человек, несмотря на то что мы в последние годы с ним как-то не общались, потому что живем хотя в Москве, но далеко, за городом, в Переделкине. Мы не виделись долгое время, и я даже не знаю, что он последнее время писал. Но лет 12-14 назад я его еще приглашала к себе на семинар, и он выступал перед моими студентами не раз», - продолжила собеседница «360».

Она призналась, что раз пять-шесть в день читала новости по запросу «Лев Рубинштейн сейчас» и очень надеялась, что он справится «с этим ужасным несчастьем».

Рубинштейна не стало 14 января.

Писатели
14 января 2024, 13:47
Тепло полностью вернулось в 276 многоэтажек в Липецке после аварии
piqsels
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После устранения коммунальной аварии в Липецке тепло полностью вернулось в 276 домов. Об этом сообщила мэр Евгения Уваркина в Telegram-канале.

Она уточнила, что к 11:30 воскресенья отопление вернулось еще в 25 домов, но там управляющие компании еще регулируют параметры. По-прежнему без тепла остаются 42 многоэтажки. Работа коммунальщиков уже перешла в завершающую стадию.

«Идет небольшая задержка из-за погодных условий. Управляющие компании готовы, как только ремонтные работы завершатся, и „Квадра“ начнет заполнять систему, регулировать параметры, чтобы тепло как можно быстрее поступило в дома», - рассказала Уваркина.

Она добавила, что сотрудники департамента развития территорий продолжают поквартирный обход домов. Жителям предлагают обогреватели. Желающие могут пока перебраться в пункты временного пребывания. Их три: МАУК «Рудничный», ДК «Матыра» и городской дворец культуры. На точки вышли автобусы, которые довезут липчан до ПВР.

Накануне авария оставила без отопления более 300 домов в городе. Ремонтные работы закончились около 21:30. Уваркина отмечала, что на заполнение системы уйдут два-три часа.

Отопление Коммунальные аварии Ремонтные работы
14 января 2024, 13:31
Пенсионера с инсультом вытащили из погреба в Хабаровском крае
Пресс-служба МЧС
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В Хабаровском крае пенсионер спустился в погреб, но не смог выйти из него из-за случившегося приступа инсульта. Мужчине помогли вовремя приехавшие спасатели, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Экстренная служба получила сигнал от соседа пенсионера по гаражу. МЧС опубликовало видео , на котором показана работа бригады спасателей. Когда они доехали до места погреба, один из сотрудников министерства спустился к пенсионеру и расчистил место для его подъема. Коллеги спасателя подняли пожилого мужчину с помощью альпинистского снаряжения и носилок. После этого его занесли в машину скорой помощи, которая ждала на улице.

Накануне пресс-служба МЧС сообщила о спасении рыбаков , которых унесло на льдине в Куршском заливе. Пять человек дрейфовали в двух километрах от берега, спасатели подплыли к ним на судне с воздушной подушкой. В МЧС отметили, что в 1994 году подобный дрейф закончился гибелью десятков рыбаков на траверзе поселка Каширское под Калининградом.

Пенсионеры МЧС РФ
14 января 2024, 13:13
Росатом нашел на Чукотке 100 тонн золота
РИА «Новости»
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Росатом обнаружил крупнейшее месторождение золота с 1991 года. В месторождении «Совиное» находятся более 100 тонн золота, сообщили в пресс-центре госкорпорации.

«По результатам завершенных оценочных работ утверждены запасы в более чем 100 тонн золота. Это крупнейшее из открытых после 1991 года месторождений России», - передали в Росатоме.

На базе месторождения «Совиное» создали горнорудный кластер, для этого дивизион Росатома уже инвестировал более одного миллиарда рублей. Буровые работы шли круглый год в условиях сплошной многолетней мерзлоты. Специалистам удалось пробурить 123 скважины длиной более 32 километров.

Генеральный директор АО ЭГМК Вячеслав Галактионов рассказал, что к концу 2028 года на «Совином» запустят горно-обогатительное производство. В планах выпускать от трех тонн золота в год.

«Мы видим перспективы расширения всего добычного кластера в Чукотском автономном округе», - подчеркнул Галактионов.

Это в значительной мере поможет региону в развитии.

«Совиное» - коренное месторождение золота у побережья Чукотского моря, расположенное в 40 километрах от поселка Ленинградский. На всей территории месторождения - многолетняя мерзлота. Совиное входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону. Само месторождение было открыто в 1970-х годах, сообщало ИА «Чукотка». В его золотоносном узле выявлили более 30 месторождений россыпного и коренного золота.

Ранее Росатом заключил соглашение о строительстве первой в мире АЭС мощностью до 10 мегаватт на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М». Атомная станция малой мощности появится на Чукотке, она позволит обеспечить надежным и низкоуглеродным энергоснабжением золоторудное месторождение «Совиное» и населенные пункты региона.

Строительство Золото Россия Росатом

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