Заявление о банкротстве СПБ Биржи не приняли в суде

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«Через канцелярию суда поступило заявление ПАО „СПБ Биржа“ о признании несостоятельным (банкротом). Определением от 27 ноября 2023 заявление возвращено», - заявили в суде.

Представители СПБ Биржи уточнили, что причиной отказа в регистрации заявления стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

Пресс-служба торговой площадки добавила, что в ближайшее время СПБ Биржа намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те начали расследование дела о неправомерной подаче заявления о банкротстве злоумышленниками.

Банк России проанализирует случившееся с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Ранее стало известно, что акции СПБ Биржи упали на 34,89% из-за иска о банкротстве. Позже снижение замедлилось до 6,12%. Также сообщалось, что дело торговой площадки появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы.