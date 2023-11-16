Заявки из 44 городов прислали в Москву на конкурс «Городское пространство»

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Конкурс посвятили тому, чтобы показать достижения градостроительной политики Москвы и других городов России. Его участники смогли показать новые проектные решения в проектировании современных городских пространств.

Конкурс прошел в 25 номинациях. Больше всего работ посвятили архитектуре общественных зданий для отдыха, торговли и развлечений.

По мнению Левкина, подобные конкурсы помогут развить творческий потенциал молодых архитекторов, дизайнеров и других профильных специалистов.

Ранее в Москве прошел конкурс по созданию сувенирной продукции «Дизайн-цех». Дизайнеры, художники и маркетологи подали больше 290 заявок на участие в нем.