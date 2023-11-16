Заявки из 44 городов прислали в Москву на конкурс «Городское пространство»
На восьмой Всероссийский конкурс «Городское пространство» поступило 447 заявок от учащихся 65 учебных заведений из 44 городов России. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Конкурс посвятили тому, чтобы показать достижения градостроительной политики Москвы и других городов России. Его участники смогли показать новые проектные решения в проектировании современных городских пространств.
Конкурс прошел в 25 номинациях. Больше всего работ посвятили архитектуре общественных зданий для отдыха, торговли и развлечений.
По мнению Левкина, подобные конкурсы помогут развить творческий потенциал молодых архитекторов, дизайнеров и других профильных специалистов.
Ранее в Москве прошел конкурс по созданию сувенирной продукции «Дизайн-цех». Дизайнеры, художники и маркетологи подали больше 290 заявок на участие в нем.