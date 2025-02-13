Заявивший о необходимой беременности после первого секса профессор Коган объяснился

В ходе выступления член-корреспондент РАН рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются женщины при планировании беременности.

«Дебют или начало половой жизни - 16 лет в среднем, а роды - 30-32. И вот сокращение этого промежутка между первым половым актом и родами - вот все», - отметил он.

По мнению Когана, первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами». Также профессор объяснил, что не призывал рожать в 16 лет.

Он считает, что когда женщина начинает жить половой жизнью, она должна начинать думать о родах, а не в 40 лет об этом задумываться.

«Чем дольше этот промежуток, тем шансы родить уменьшаются - это естественно. <…> Просто люди, когда встречаются и женятся, они думать должны о детях, чтобы здоровое было поколение», - подчеркнул собеседник издания.

Коган добавил, что на конференции адресовал свои слова врачам и они его поняли.

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