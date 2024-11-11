Заявившие о подготовке теракта в «Крокусе» девушки извинились на видео

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Полицейские обнаружили видео в Сети 10 ноября. Они установили, что героинями ролика оказались две местные жительницы Александровского района - 17 и 18 лет.

«Девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре текущего года и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования», - объяснили в пресс-службе МВД.

Против матери 17-летней девушки составили протокол об административном правонарушении. Обе героини ролика извинились и назвали свои действия неподобающими.

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