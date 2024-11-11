11 ноября 2024, 19:59

Заявившие о подготовке теракта в «Крокусе» девушки извинились на видео

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Две жительницы Владимирской области извинились за видео, в котором заявляли о подготовке к теракту в «Крокус Сити Холле». Ролики с извинениями опубликовала пресс-служба регионального МВД.

Полицейские обнаружили видео в Сети 10 ноября. Они установили, что героинями ролика оказались две местные жительницы Александровского района - 17 и 18 лет.

«Девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре текущего года и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования», - объяснили в пресс-службе МВД.

Против матери 17-летней девушки составили протокол об административном правонарушении. Обе героини ролика извинились и назвали свои действия неподобающими.

Девушки-блогеры записали скандальное видео в Москве. Свои «шутки» они посчитали удачными.

Видео Полиция Теракт в «Крокусе»
11 ноября 2024, 18:23
Путин поручил изучить возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил Росатому рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. Список поручений опубликовала пресс-служба Кремля.

Ответственным за выполнение назначили гендиректора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Он представит доклад о результатах до 1 марта 2025 года.

Ранее Лихачев рассказал главе государства о зарубежных проектах и отчитался об итогах работы за год. Росатом подписал первый контракт на строительство малой АЭС в Узбекистане и обязался поставить топливо в Индию. Также корпорация нарастила вклад в экономику России и увеличила объем гражданской продукции до 52%.

Владимир Путин АЭС Росатом
11 ноября 2024, 17:59
Хинштейн отреагировал на идею запретить релокантам получать деньги в России
РИА «Новости»
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Уехавшие за границу россияне не смогут получать деньги от сдачи квартиры на родине и одновременно поливать грязью государство. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его», - написал он.

Хинштейн подчеркнул, что творчество иностранных агентов не будут запрещать. Их композиции останутся в доступе на стриминговых платформах, однако такие исполнители не смогут получать доход от прослушиваний.

В Госдуме занялись разработкой новых ограничений для иноагентов и релокантов. Все их доходы от творческой деятельности будут поступать на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным. Это позволит предотвратить обогащение подобных лиц за счет имущества на территории страны.

Ранее режиссер и актер Никита Михалков назвал условие для возвращения релокантов в Россию. Он отметил, что им придется доказать свою нужность стране.

Госдума РФ Доходы Россия Деньги Актеры Иноагенты
11 ноября 2024, 09:15
«Эконива» объявила о снижении цен на сливочное масло
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Аграрный холдинг «Эконива» планирует снизить отпускные цены на сливочное масло. Об этом источники в ретейле и представитель производителя рассказали «Ведомостям».

«Стоимость продукта <…> будет уменьшена на 10% с 1 ноября», - написали авторы материала.

Как сообщил один из источников, компания стала первым производителем, который снизил стоимость продукции. По словам представителя группы, это решение приняли в связи с тем, что спрос на рынке стабилизировался.

Ранее россиянам объясняли, что резкое подорожание сливочного масла в розничных магазинах связано с повышением стоимости сырья для производства. В ноябре в региональных и федеральных сетях цены на продукт в среднем выросли на 25,4%. Теперь пачка масла в среднем обходится в 262,8 рубля.

Продукты
11 ноября 2024, 08:40
Штат российских госорганов сократят на 10%
Global Look Press
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Штатную численность территориальных подразделений госорганов к 1 июля 2025 года планируют сократить на 10%. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, реформа коснется порядка 400 тысяч человек. После сокращения штата зарплаты оставшихся сотрудников повысят.

Источник газеты пояснил, что власти решили пойти на этот шаг из-за информатизации, которая приводит к росту эффективности при меньшем числе чиновников. В секретариате курирующего административную реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко не исключили, что сокращение штата чиновников может превысить планку в 10%.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров предложил внедрять в госсекторе технологии искусственного интеллекта. По его мнению, использование передовых разработок поможет справиться с дефицитом работников. Многие рабочие процессы уже «уходят в цифру», подчеркнул Егоров.

Работа Чиновники

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