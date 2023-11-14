«Завтра не получится, Киев еще не взяли». СБУ пригласила Чичерину в суд

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Российская певица ранее стала объектом обвинений со стороны украинской прокуратуры, которая планирует объявить артистку в международный розыск. Чичериной предъявили обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «надругательстве» над госсимволами.

С певицей в Telegram связался следователь СБУ Борис Емелин. Он пригласил Чичерину в Шевченковский районный суд Киева на допрос.

«Завтра не получится, Киев еще не взяли. Потерпите, мы вас обязательно освободим, Емеля», - ответила певица представителю украинских спецслужб.

Емелин предложил организовать допрос в видеоформате. Чичерина в свою очередь пригласила следователя приехать под Кременную.

Юлия Чичерина активно поддерживает специальную операцию на Украине и выступает перед военнослужащими. В июле артистка спела для танкистов Центрального военного округа.