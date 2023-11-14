«Завтра не получится, Киев еще не взяли». СБУ пригласила Чичерину в суд
С певицей Юлией Чичериной лично связались из следственного управления СБУ и пригласили посетить судебное заседание в Киеве. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.
Российская певица ранее стала объектом обвинений со стороны украинской прокуратуры, которая планирует объявить артистку в международный розыск. Чичериной предъявили обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «надругательстве» над госсимволами.
С певицей в Telegram связался следователь СБУ Борис Емелин. Он пригласил Чичерину в Шевченковский районный суд Киева на допрос.
«Завтра не получится, Киев еще не взяли. Потерпите, мы вас обязательно освободим, Емеля», - ответила певица представителю украинских спецслужб.
Емелин предложил организовать допрос в видеоформате. Чичерина в свою очередь пригласила следователя приехать под Кременную.
Юлия Чичерина активно поддерживает специальную операцию на Украине и выступает перед военнослужащими. В июле артистка спела для танкистов Центрального военного округа.