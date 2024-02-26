26 февраля 2024, 13:13

Заводы Челябинского электрометаллургического комбината перешли государству

РИА «Новости»
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Акции предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) перешли в собственность государства по иску Генеральной прокуратуры. Это следует из решения Арбитражного суда Свердловской области.

С иском об аресте и изъятии в пользу государства активов ЧЭМК и входящих в него Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы» обратилась Генпрокуратура.

Ведомство заявляло, что владеющая заводами компания «Эталон» и ее руководитель - предприниматель Юрий Антипов - получили предприятия в собственность незаконно. По версии обвинения, приватизация прошла без разрешения правительства России, а сейчас заводы находятся под контролем граждан недружественных государств, которые получают продукцию по заниженным ценам.

Все судебные заседания закрыли от прессы по требованию стороны обвинения, которая настаивала на соблюдении интересов в военной области, составляющих государственную тайну.

В пресс-службе ЧЭМК в комментарии «Коммерсанту» отметили, что заводы не входят в военно-промышленный комплекс страны, а занимаются исключительно производством ферросплавов и свою продукцию передают предприятия металлургии. В компании подчеркнули, что передача предприятий в частные руки по такой же схеме проходили в начале 90-х во всех регионах России, но ошибки спустя более 30 лет нашли только у них.

Комментируя заявление о переходе заводов резидентам недружественных стран, в компании пояснили, что поставляют свою продукцию западным металлотрейдерам - так же, как и другие российские экспортеры.

В рамках судебного процесса суд сначала арестовал все имущество трех заводов. Попытку компании обжаловать это решение в Семнадцатом арбитражном суде оставили без удовлетворения. Истцу оставили право подать кассацию в течении месяца.

В середине февраля СМИ сообщили о подготовке Генпрокуратурой иска в суд для передачи в собственность государства основной доли Климовского патронного завода. Причиной стал ряд уголовных дел, возбужденных против собственника - предпринимателя Бориса Краснова. Сам бизнесмен находится в розыске и скрывается за границей.

Генпрокуратура РФ Суд Челябинская область Россия Заводы Промышленность
26 февраля 2024, 13:24
Песков назвал абсурдными заявления сторонников Навального о давлении на его мать
РИА «Новости»
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Тема выдачи тела Алексея Навального не является вопросом Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае никак не могу прокомментировать эти заявления, потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что есть все процессы идут с установленными для таких ситуаций правилами.

Кремль
26 февраля 2024, 11:26
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования в Белоруссии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой патриотических сил республики. Обращение главы государства появилось на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на высокую явку избирателей и результаты народного волеизъявления в Белоруссии.

По его оценке, эти показатели наглядно подтвердили широкую поддержку проводимого под руководством Лукашенко курса на гармоничное социально-экономическое развитие Белоруссии, внутриполитической стабильности в республике и продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Рассчитываем, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального Собрания и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами», - добавил президент России.

Также глава государства пожелал белорусскому коллеге здоровья и успехов в государственной деятельности.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
26 февраля 2024, 11:25
«Когда мы возьмем Одессу». Симоньян рассказала об ожиданиях от послания Путина 29 февраля
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Президент Владимир Путин 29 февраля обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Своими ожиданиями от речи лидера страны в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко поделилась главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Отвечая на вопрос о предстоящем послании президента, Симоньян заметила, что глава государства никогда и никого не ставит в известность о том, какие темы намерен поднять, обращаясь к Федеральному собранию.

«Владимир Владимирович Путин не имел никогда и не имеет привычки рассказывать мне или кому-то, что он собирается сказать. Вы опять хотите, чтобы я была гадалкой. Ждать - это вы имеете в виду, что я хотела бы услышать?» - уточнила главред RT.

Ведущая пояснила, что речь идет именно об ожиданиях от послания. Тогда Симоньян обратила внимание на вопрос освобождения Одессы и ряд других тем, касающихся российских военнослужащих.

«Конечно, мы хотели бы услышать, когда мы возьмем Одессу. Это безусловно. Мы все хотели бы услышать. Я бы хотела услышать, когда и каким образом наши военные не только на фронте, но и везде будут получать достойные деньги, чтобы в армии у нас был отбор лучших, понимаете, лучших», - подчеркнула собеседница «360».

Симоньян подчеркнула, что речь идет о всех силовиках, чтобы их работа достойно оплачивалась.

«Когда люди шли бы в какое-то ведомство, не имея выбор такой двойной: или я буду жить в нищете, или я буду воровать, коррупционером буду. А чтобы люди шли туда, понимая, что государство очень уважает этот труд и платит за него соответствующе, как это было, например, в Советском Союзе, и как это было в российской царской империи. Мы должны это вернуть. Мне очень хочется это услышать», - добавила она.

Помимо этого, по словам главреда RT, ей важно было бы услышать тему о возвращении на Родину тех, кто остался в странах ближнего и дальнего зарубежья после развала СССР.

«Что и когда мы собираемся сделать для возвращения в страну русских, застрявших, тех, кто еще остались в странах ближнего и дальнего зарубежья, когда развалился Советский Союз. И что и как мы собираемся делать для того, чтобы люди, придерживающиеся наших ценностей, даже не русские - американцы, австралийцы - могли бы приезжать сюда и трудиться на благо нашей родины, исходя из того, что они не согласны с ценностями их», - подчеркнула собеседница «360».

В связи с этим еще одной волнующей темой, по мнению Симоньян, становится вопрос, когда Россия сможет стать «гаванью и светлым градом на холме», как когда-то стала Америка для миллионов людей по всему миру.

«Теперь у нас есть исторический шанс стать для миллионов людей по всему миру - и за счет этого поднять и свою демографию, свою экономику - для тех людей, кто не готов отказываться от своей нормальности в угоду вот этой новой религии ЛГБТ-шной*<…> Это то, что мне интересно», - заключила она.

Полная версия интервью с Маргаритой Симоньян выйдет 27 февраля.

*движение ЛГБТ - признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Одесса Военные Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
26 февраля 2024, 10:50
Кабмин не поддержал законопроект о регистрации электросамокатов
РИА «Новости»
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Правительство России не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов, он получил отрицательный отзыв. Профильный комитет ГД порекомендовал отклонить проект в первом чтении. Об этом написала «Российская газета».

Законопроект внесли на рассмотрение депутатов в октябре 2023 года. В документе указано, что он устранит правовую неопределенность статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ) и применения средств контроля за соблюдением ПДД.

Однако в кабмине сочли, что законопроект не предложил комплексного решения проблемы. В заключении профильного комитета ГД отметили, что авторы проекта не учли количество электросамокатов. Их регистрация может увеличить нагрузку на органы, которые этим занимаются.

При необходимости нужно создать отдельный орган для регистрации СИМ. Это повлечет за собой выделение средств из бюджета.

Ранее в ГД внесли проект закона о штрафах для нарушителей ПДД, которые передвигаются на электросамокатах.

Правила Россия Водители Электросамокаты

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