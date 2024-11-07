Завод по сборке телевизоров Philips и Sony прекратил работу в России

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«Завод китайской TPV Technology в Ленобласти прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов», - отметили авторы материала.

Речь идет о заводе в Шушарах, на котором собирали телевизоры Philips, Sony и Sharp. Их работу приостановили из-за опасений по вторичным санкциям со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза и проблем с оплатой компонентов через Китай.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич предположил, что завод мог прекратить работу из-за пересмотра бизнес-стратегии.