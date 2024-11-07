07 ноября 2024, 12:04

Завод по сборке телевизоров Philips и Sony прекратил работу в России

Pxhere
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Завод китайской компании TPV Technology в Ленинградской области приостановил работу. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«Завод китайской TPV Technology в Ленобласти прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов», - отметили авторы материала.

Речь идет о заводе в Шушарах, на котором собирали телевизоры Philips, Sony и Sharp. Их работу приостановили из-за опасений по вторичным санкциям со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза и проблем с оплатой компонентов через Китай.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич предположил, что завод мог прекратить работу из-за пересмотра бизнес-стратегии.

Россия Работа Заводы
07 ноября 2024, 11:03
У Wildberries появится собственная сеть АЗС
РИА «Новости»
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Объединенная компания Wildberries и Russ запланировала открыть собственную сеть автозаправочных станций. Об этом сообщил РБК.

На территории некоторых логистических центров уже появились АЗС, которыми могут воспользоваться водители компании. Это позволяет им не тратить время на дорогу до ближайшей заправки. Теперь в Wildberries и Russ рассматривают возможность открытия заправок для всех автомобилистов.

«Удобство расположения влияет положительным образом на сокращение сроков доставки товаров между объектами, следовательно, до конечного покупателя. На собственных заправках водителей ждут выгодные условия, что снизит расходы на логистику», - отметили в пресс-службе объединенной компании.

Для водителей уже запустили мобильное приложение WB Drive. Чтобы заправиться топливом, им необходимо отсканировать специальный QR-код. Оплатить топливо можно как помощью специальной карты компании, так и со смартфона.

Ранее Wildberries и Russ выявили злоупотребления на складах почти на 325 миллионов рублей.

Бензин Машины Маркетплейсы
07 ноября 2024, 08:53
В Госдуме занялись разработкой новых ограничений для иноагентов и релокантов
РИА «Новости»
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В Госдуме начали прорабатывать новый законопроект, регулирующий выплаты иноагентам по авторским и смежным правам, сообщил в своем Telegram спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, рассматривать документ, возможно, могут начать уже на следующей неделе.

Этот законопроект предполагает введение особого порядка выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Как уточнил Володин, любые доходы иноагентов от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет для них обязательным.

«Получать денежные средства иным способом для них запрещено будет запрещено. За счет нашей страны не должны обогащаться те, кто оскорбляет граждан России и разрушает страну», - написал политик.

Володин добавил, что для уехавших за рубеж, но не признанных иноагентами, также проработают меры, которые перекроют им доступ к средствам. Они позволят прекратить обогащение эти лиц за счет недвижимого и движимого имущества на территории страны.

Ранее Госдума одобрила запрет участия в выборах кандидатам-иноагентам.

Госдума РФ Иноагенты
07 ноября 2024, 04:32
В России предложили запретить концерты дороже 1 млн рублей
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарии предложили внести изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Они призывают запретить выделение бюджетных средств на сумму более одного миллиона на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий.

«Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», - указано в пояснительной записке к проекту.

В документе также отметили, что в следующие три года доходы бюджетов регионов страны в % ВВП снизятся с 13% до 11,5%. При этом межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. В такой ситуации недопустимо тратить десятки бюджетных рублей на проведение одного концерта.

Так депутаты отреагировали на сообщения о рекордном гонораре певца Шамана, получившего 16,6 миллиона рублей за выступление на Дне города в Оренбурге. Актриса Яна Поплавская была в числе критиков.

Бюджет России Законы Госдума РФ Концерты Депутаты Россия Музыка Деньги Шоу-бизнес
06 ноября 2024, 21:30
Мощная вспышка произошла на Солнце после временного затишья
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Спад активности на Солнце продлился всего неделю и закончился мощной вспышкой класса X, которая произошла в центре диска, откуда звезда оказывает наиболее сильное воздействие на Землю. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Он уточнил, что максимальное излучение специалисты зафиксировали в 16:40 среды, 6 ноября.

«Вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4», - заявил Богачев.

Ученый добавил, что сейчас Земле грозит столкновение с огромной массой плазмы. Но окончательно это станет известно в ближайшие часы. Потому что пока неизвестно действительно ли произошел выброс в сторону нашей планеты.

Богачев подчеркнул, что за последние двое суток уровень солнечной активности снова начал расти и в ходе процесса произошли несколько вспышек среднего класса. Поэтому не исключено, что этот тренд продолжится до конца недели. Максимальные вспышки на светиле специалисты ожидают в течении ближайших двух суток.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили, что в ноябре ожидается целая череда геомагнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце. По данным специалистов, самое сильное возмущение поля планеты произойдет 24 и 25 ноября.

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