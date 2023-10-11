Завод хлебобулочных изделий ввели в эксплуатацию на западе Москвы
Завод хлебобулочных изделий открыли после реконструкции в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Общая площадь комплекса пищевой промышленности увеличилась в два раза и составила около 22 тысяч квадратных метров. Завод находится по адресу: улица Новоорловская, дом 3, строение 1, в районе Ново-Переделкино.
«Масштабная реконструкция завода внесла важный вклад в одну из ключевых отраслей страны по обеспечению населения продуктами первой необходимости», - рассказал Бочкарев.
По его словам, благодаря пристройке с переменной этажностью от двух до трех этажей на заводе появились дополнительные производственные, инженерно-технические и складские помещения, оснащенные автоматизированной системой хранения. Это позволит повысить производительность и эффективность работы завода.
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