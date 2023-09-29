Завершился турнир по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России

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Соревнования проходили на протяжении четырех дней. В числе спортсменов также были участники из ДНР и ЛНР. Каждый участник проявил спортивную дисциплину, профессиональное мастерство и волю к победе.

Турнир состоялся на открытой площадке Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. На пути к финалу состязаний участники сделали свыше 51 тысячи выстрелов, поразив 740 мишеней.

В дисциплинах классического и блочного лука в личном зачете, а также среди команд российских субъектов 128 спортсменов дошли до финала. Кубок Генпрокурора России получили 16 из них. Кроме того, юным чемпионам вручили медали и грамоты.

Самому молодому призеру всего 14 лет. Юный возраст не помешал девушке проявить настоящее спортивное упорство и показать достойные результаты на линии стрельбы.

Судей, тренеров и организаторов генеральный прокурор России Игорь Краснов отдельно отметил благодарностью, грамотами и памятными подарками. Также их вручили именинникам соревнований - участника, чьи дни рождения совпали с датами турнира. Один из спортсменов получил почетное звание Мастера спорта Российской Федерации.

«Все мы стали свидетелями честной спортивной борьбы, силы командного духа и личных триумфов», - отметил Краснов.

Он выразил благодарность спортсменам, их родителям, тренерскому и судейскому составу. Также Краснов поблагодарил представителей федерации за профессионализм, характер и сплоченность.

Он также пожелал участникам турнира всегда верить в победу.

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