Завершился прием заявок на участие в конкурсе проектов благоустройства ВДНХ

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Всего заявку на участие оставили 484 человека из 52 регионов России. Кроме того, попытать удачу решили и конкурсанты из Туркмении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии. Одна из заявок принадлежит российско-японскому архитектурному бюро.

Тема конкурса 2024 года - «Лучший проект по ландшафтной архитектурной концепции садов и скверов ВДНХ». Конкурсантам нужно разработать ландшафтно-архитектурную концепцию для благоустройства выбранных территорий.

Работы нужно подготовить и сдать до 30 мая. Жюри выставят оценки по шести критериям: функциональности, эстетичности, масштабности, уникальности замысла и оригинальности.

Оглашение результатов и награждение в торжественной обстановке пройдет летом на ВДНХ. Главный победитель получит денежную премию в 300 тысяч рублей, за второе место вручат 200 тысяч рублей, а за третье - 100 тысяч рублей.

Три лучшие работы также вознаградят свидетельствами и памятными статуэтками. Профессиональное состязание «Золотой колос» пройдет в мегаполисе уже второй раз. А участники первого конкурса разрабатывали проекты комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ.

Ранее итоги конкурса рецензий «Вдумчивый читатель» подвели в Москве. В финальный этап прошли 55 участников со всей России.