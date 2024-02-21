Заваленную снегом сову спасли в Пермском крае

«Взгляд из сугроба привлек огнеборцев МЧС России. Незапланированную спасательную операцию отработали оперативно», - отчитались в ведомстве.

Сову отвезли в ветеринарную клинику.

В МЧС отметили, что спасателям важна каждая жизнь.

Ранее спасатели вызволили 15 животных из дома с частично обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону. Они эвакуировали через окна 12 кошек, собаку, хомяка и ящерицу. Чтобы добраться до квартир на высоких этажах, пришлось спилить деревья. Собака провела взаперти шесть дней.

Кроме того, в январе жители Нижневартовска помогли псу, у которого не было лап , выбраться из сугроба. Животное доставили к ветеринарам. Собака быстро отогрелась и стала есть самостоятельно. Люди предположили, что ее сбили на трассе и бросили на обочине.