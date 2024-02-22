22 февраля 2024, 00:11

Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись домой

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Российские моряки, ставшие заложниками финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями, вернулись на родину. Ситуация разрешилась благодаря совместной работе Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Препятствием для репатриации моряков по обращению Посольства России в Мозамбике являлось отсутствие правовых оснований в соответствии с Конвенцией о труде в морском судоходстве 2006 года, положения которой не распространяются на суда, занятые рыбным промыслом», - заявил Иванов.

Двое российских моряков Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов на протяжении восьми месяцев не могли покинуть рыболовное судно Volopas в порту города Мапуту в Мозамбике. Финансово-имущественный спор, который стал причиной задержки моряков , разгорелся между обслуживающей траулер компанией и владельцами судна.


Корабли Россия Андрей Иванов
22 февраля 2024, 00:22
«Встретимся в суде». Костюшкин обвинил Киркорова в плагиате
РИА «Новости»
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Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин заявил на своей странице в Instagram*, что Филипп Киркоров украл его сценический образ. Он добавил, что намерен подать в суд на народного артиста России.

По словам Костюшкина, он многие годы работал над своим сценическим образом и дал ему прозвище «Виталик».

«И на тебе - он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», - предупредил исполнитель.

Причиной возмущения Костюшкина стало то, что, по его мнению, Киркоров на шоу «Маска» появился в аналогичном наряде - в очках и парике. Музыкант назвал действия поп-звезды плагиатом.

Ранее музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов раскритиковал поездку Киркорова в Донбасс. По его словам, над поступком короля российской эстрады «смеются на фронте», и ему не стоило так «радикально» пытаться реабилитироваться после «голой» вечеринки.

* соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Донбасс Музыка
21 февраля 2024, 17:18
Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса
РИА «Новости»
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Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Пр его словам, предприниматели смогут получить компенсацию за приобретение необходимого оборудования - до 50%, но не более 30 миллионов рублей в год. Пилотное тестирование проектов также может получить финансирование - до двух миллионов рублей.

За патентование изобретений в Российской Федерации положена компенсация в размере 75 тысяч рублей. За патентование за рубежом компания получит до двух миллионов рублей поддержки.

Бизнес-ангелы смогут претендовать на возврат до 10 миллионов инвестиций - до 50% вложений.

Прием заявок на участие во всех пяти программах поддержки открыт. Подать заявку и ознакомиться с деталями можно на платформе Московского инновационного кластера - i.moscow.

Кроме того, развитие рынка венчурных инвестиций Москвы обсудят в кластере «Ломоносов» на конференции МИК «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности».

Бизнес Сергей Собянин Москва
21 февраля 2024, 17:12
Россиянам предложили разрешить заселяться в отели по военникам и правам
Unsplash
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Министерство экономического развития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Законопроект опубликовали на сайте нормативных правовых актов.

Инициатива является частью «дорожной карты» по трансформации делового климата в сфере туризма, указали в пояснительной записке к документу. Сейчас заселиться в отель можно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Проектом постановления предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу», - отметили в Минэкономразвития.

Изменения позволят упростить заселение людей в отели. Также гость сможет забронировать номер с помощью «Госуслуг».

В сентябре 2023 года сообщалось, что российские власти проработают возможность использования загранпаспортов для получения государственных услуг.

Россиянам также предоставят возможность использовать «Госуслуги» вместо бумажных паспортов в отдельных случаях.

Паспорта Туризм Отели Госуслуги
21 февраля 2024, 17:08
Потребность нижегородских аграриев в российских маслах обсудили в преддверии посевной
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В Нижегородской области обсудили потребность местных аграрных предприятий в отечественных смазочных материалах. Встреча прошла в преддверии весенней посевной кампании.

Участниками мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, а также компании «Газпромнефть - смазочные материалы».

Масла отечественного производителя позволяют закрыть потребность всего парка сельскохозяйственной техники региона. Смазочные материалы призваны гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в период высоких нагрузок во время посевной, а также защищать механизмы от воздействия пыли и грязи.

«Агропромышленный комплекс - один из ключевых секторов в экономике региона, который активно развивается. В прошлом году наши производители значительно расширили парк сельхозтехники - приобрели более 1,5 тысячи тракторов, комбайнов, посевных комплексов. Для стабильной работы механизмов и выполнения посевной программы требуется бесперебойное снабжение качественными маслами. Мы готовы к сотрудничеству с „Газпромнефть-СМ“ в части расширения поставок смазочных материалов нашим аграриям», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

«Нашим партнерам мы предлагаем системное решение, которое включает в себя как поставку смазочных материалов под запрос бизнеса, так и комплексное технологическое сопровождение. Эксперты „Газпромнефть-СМ“ оказывают поддержку по оптимальному подбору продукции и обучению представителей промышленных предприятий», - отметил гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Сельское хозяйство Россия Газпром нефть

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