Застрявшего на колокольне кота спасли в Подмосковье

На опубликованных кадрах видно, как изголодавшееся животное сидит в автомобиле и жадно уплетает корм. Его спустил на землю один мужчина, который приехал из Коломны.

О застрявшем на колокольне коте стало известно в пятницу, 5 января. Животное забралось на высоту и не смогло спуститься обратно. Кот провел на морозе более 12 часов.

Жители рассказывали, что обращались в местное отделение МЧС, но спасатели ответили, что альпинистов и автовышки у них нет. В чате, где обсуждали судьбу кота, многие женщины вызывались залезть на колокольню самостоятельно.

Ранее в Красноярске спасли кота, который месяц провел в запертой квартире без воды и еды.