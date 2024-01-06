06 января 2024, 09:15

Застрявшего на колокольне кота спасли в Подмосковье

Читайте нас в: Google Новости

Жители села Куплиям городского округа Егорьевск Московской области спасли кота, который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего. Об этом стало известно «360».

На опубликованных кадрах видно, как изголодавшееся животное сидит в автомобиле и жадно уплетает корм. Его спустил на землю один мужчина, который приехал из Коломны.

О застрявшем на колокольне коте стало известно в пятницу, 5 января. Животное забралось на высоту и не смогло спуститься обратно. Кот провел на морозе более 12 часов.

Жители рассказывали, что обращались в местное отделение МЧС, но спасатели ответили, что альпинистов и автовышки у них нет. В чате, где обсуждали судьбу кота, многие женщины вызывались залезть на колокольню самостоятельно.

Ранее в Красноярске спасли кота, который месяц провел в запертой квартире без воды и еды.

Коты Животные Егорьевск
06 января 2024, 09:10
Стал известен прогноз Жириновского на 2024 год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни был одиозным политиком и не раз удивлял коллег своими прогнозами. Однако после смерти многие из них стали сбываться. Он утверждал, что 2024 год будет страшным для США, написало издание Woman.ru.

Жириновский пророчил США крах и полный распад. Причиной этому он называл межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса. Также политик говорил, что в текущем году президентских выборов в Соединенных Штатах не будет.

Другой прогноз Жириновского касался украинского конфликта. По его мнению, кризис разрешится в 2024 году.

Новой горячей точкой планеты станет Ближний Восток. В этом регионе разгорится палестино-израильский конфликт, запылает Иран.

«Иран - это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события», - говорил Жириновский.

Политик описывал и события на Украине, которые предшествовали приходу к власти Владимира Зеленского. Он также с поразительной точностью предсказал начало спецоперации ВС России.

Владимир Жириновский
06 января 2024, 03:13
Патриарх Кирилл заявил о спасительной силе любви в Рождественском послании
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Смысл человеческой жизни заключается в любви людей друг к другу, это чувство способно исцелить ненависть, злобу и обиды. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном Рождественском послании к духовенству и верующим. Обращение патриарха появилось на сайте издательства Московской патриархии.

Патриах Кирил поздравил верующих с наступающим праздником Рождества Христова. В своем послании он напомнил людям о спасительной силе любви. По мнению священнослужителя, любовь - настоящая причина и движущая сила божественных поступков, и именно в этом чувстве кроется смысл человеческого существования.

«Великая спасительная сила любви исцеляет равнодушие и злобу, врачует ненависть и обиды. Она смягчает нравы ожесточенных и исправляет многие кривизны общественных отношений!» - заявил патриарх.

Ранее стало известно, что можно, а что нельзя делать верующим в Рождественский сочельник.

Праздники РПЦ Патриарх Кирилл Православное рождество
06 января 2024, 02:04
Курьер привез россиянке пачку укропа с большим насекомым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Живой палочник попался в запакованном укропе, который жительнице Перми доставил курьер. Она оформила покупку через доставку в одном из городских супермаркетов, сообщило Ura.ru.

«Обнаружили палочник при покупке укропа. Зелень доставил курьер. Покупку оформили 5 января», - отметили в материале.

Жительница Перми обратились в службу поддержки магазина. Ей вернули деньги за укроп, а также в качестве извинений дали купон на 100 рублей. Женщина пожалела насекомое и не стала его выбрасывать. Палочнику соорудили дом из подручных материалов.

Москвич заказал стейки в одной из столичной сети магазинов и во время приготовления заметил в мясе большую иглу.

Мужчина купил стейк в фирменном магазине, воспользовавшись приложением. После опасной находки он вернул стейк продавцу.

Пермь Магазины
06 января 2024, 01:55
Правила Рождественского сочельника. Что можно и нельзя делать в этот день
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сочельник — это день перед Рождеством Христовым. Для православных верующих сочельник проходит 6 января. По давнему библейскому преданию именно в этот день в небе появилась Вифлеемская звезда — символ появления младенца-Спасителя. Существуют определенный правила, что можно делать в сочельник, а чего делать не стоит, сообщил Пятый канал.

Сочельник - это день перед Рождеством Христовым. Для православных верующих сочельник проходит 6 января. По давнему библейскому преданию именно в этот день в небе появилась Вифлеемская звезда - символ появления младенца-Спасителя. Существуют определенный правила, что можно делать в сочельник, а чего делать не стоит, сообщил Пятый канал.

Например, до появления первой звезды 6 января стоит отказаться от пищи, так как это последний день Рождественского поста. Во избежание несчастий лучше не выносить мусор и не заниматься рукоделием.

Также не нужно отказаться от сложных дел, иначе так пройдет весь года. То же самое касается уборки - например, не стоит подметать, чтобы не вымести удачу и достаток. Нельзя ругаться, чтобы не обратить на себя внимание нечистой силы.

Вечером нужно собраться на ужин всей семьей - лучше в доме родителей и обязательно не в черной одежде. Нужно попробовать все блюда со стола, чтобы год не оказался голодным. Потом рекомендуется выйти на улицу, смотреть на звезды и искать путеводную. В этот вечер люди славят Христа, колядуют и гадают. Колядки приносят успех и благополучие.

Когда в наступившем году пройдут посты, родительские субботы и другие события для православных верующих.

Полный список праздников в 2024 году в материале «360».

Праздники Одежда Семья Правила Православное рождество

Новости по теме