13 июля 2024, 10:10

Заслуженный артист России Юрий Шелепин умер в возрасте 75 лет

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Не стало заслуженного артиста России, актера и педагога Юрия Шепелина. Он скончался на 76-м году жизни, сообщил сайт «Культура в Вологодской области».

Шелепин родом из Вологды. Посещал театральную студию в доме пионеров. В 1985 году окончил Ярославское театральное училище. Свою творческую карьеру в Вологодском театре кукол «Теремок» начал в возрасте 17 лет. Там он прослужил более 40 лет. За эти годы Шелепин исполнил свыше 300 ролей.

Работал с известными театральными режиссерами, включая Игоря Игнатьева, Николая Боровкова и Александра Волотовского.

Артист также гастролировал и участвовал в фестивалях за границей, в том числе в Венгрии, Финляндии и США.

В 2007 году Шелепин ушел на пенсию, постоянно приходил на мероприятия в Вологодский театр кукол, поддерживал молодых артистов.

Болезни Театры Актеры
13 июля 2024, 09:27
Володин анонсировал запрет усыновления опекунами из стран, где разрешена смена пола
Unsplash
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Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам государств, в которых легализована смена пола. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что инициатива получила широкую поддержку со стороны населения. Законопроект поможет защитить детей и традиционные ценности.

Усыновлять детей и оформлять над ними опекунство запретят гражданам из США, некоторых стран ЕС, Аргентины, Австралии, Канады и других государств, где разрешается медицинская смена пола или изменение этих данных в документах.

«Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах», - указал Володин.

Ранее председатель ГД рассказал, что в Австралии планируют разрешить менять пол малышам с трех лет, а в США гормональную терапию уже могут проводить детям с шести лет. По его словам, в 10 государствах возрастные ограничения для юридической смены пола и вовсе отсутствуют.

Дети Законы Госдума РФ
13 июля 2024, 04:01
Новое основание для лишения водительских прав введут в России
РИА «Новости»
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В Госдуме обсудят законопроект об ужесточении ответственности за использование технических средств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал адвокат Кирилл Данилов.

Согласно документу, за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет.

Предполагается внесение изменений в КоАП РФ. Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо 10 тем водителям, которые не провоцировали аварии.

Штрафы Законы Госдума РФ
13 июля 2024, 03:02
Ученые раскрыли тайну любви с первого взгляда: приворожить партнера можно за 2 минуты
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Секрет любви с первого взгляда раскрыли ученые израильского университета. Они выяснили, что первое сексуальное притяжение между мужчиной и женщиной зависит от синхронизации и сонастроенности. Результаты исследования эксперты опубликовали в научном журнале Nature.

Психологи провели эксперименты и выяснили, что «мурашки по всему телу» возникают от сонастроенности дыхания, сердцебиения и электрической активности кожи. Ученые считают, что это можно определить за две минуты общения.

«Если „физика“ совпала, то уже за две минуты будущие партнеры показывают высокую синхронизацию с движениями друг друга и схожий уровень электрической активности в коже, который замеряли с помощью специальных браслетов», - говорится в исследовании.

Немецкие ученые задались вопросом, какое количество сексуальных партнеров идеально для мужчин и женщин. Выяснилось, что дамы считают приемлемым иметь двух-трех партнеров, а мужчины - четыре или пять.

Исследования Женщины Ученые Мужчины
12 июля 2024, 23:00
В Госдуме рассказали, как правильно выбрать турфирму и не попасться на удочку мошенников
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Число фальшивых сайтов туроператоров сильно выросло в России после наступления летнего сезона, когда у многих людей начинается отпуск. Как не стать жертвой мошенников рассказал первый заместитель главы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев в беседе с Донецким агентством новостей.

По его словам, важно обращаться к реестру благонадежных туроператоров. Его можно найти на сайте Миниэкономразвития РФ. Также нужно учитывать номера телефонов, опубликованных на сайте выбранной компании. У настоящих турфирм есть единый многоканальный номер.

«Соответственно, если там написан мобильный номер, то уже стоит предостеречься. Но, опять же, повторюсь, процедура проверки через реестр туроператоров является самой благонадежной», - сказал Ткачев.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил о существовании сайтов-зеркал , где якобы можно бронировать номера в отелях. Он отметил, что с помощью подобных платформ аферисты вытягивают деньги из доверчивых туристов.

Туризм Мошенничество Депутаты

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