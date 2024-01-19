Заслуженный артист России Шиленков умер в отеле в центре Москвы

По данным канала, в отеле мужчина оказался на днях, но больше оттуда не выходил и не отвечал на стук в дверь. Сотрудники вызвали спецслужбы. Тело артиста нашли в ванной без признаков насилия.

Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Артист страдал сердечными заболеваниями и гипертонией из-за лишнего веса. Кроме того, у него были проблемы с печенью.

Михаил Шиленков был солистом Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. 27 января он должен был выступать в столичной государственной академической филармонии.