Заседание ЦИК России перенесли на 8 февраля

Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что заседание по вопросам регистрации кандидатов на выборы президента перенесли с 7 на 8 февраля. Решение приняли, исходя из просьб выдвинутых, но еще незарегистрированных кандидатов.

«Установленные законом сроки позволяют нам это сделать. При этом мы в полной мере обеспечили всем им их права, в том числе процедурные», - указала она.

Каждому кандидату заранее предоставили результаты проверки собранных подписей.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев удивился тому, что в подписных листах Малинковича и Надеждина выявили ошибки. Он задался вопросом о «чистоплотности этических норм, которые используют сборщики подписей».