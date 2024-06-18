«Защита от биологических угроз». ГД приняла в первом чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов

Согласно инициативе, провоз патогенов на территорию России будет наказываться сроком до 12 лет лишения свободы, а нарушение правил безопасности при обращении с ними - до восьми лет. Последнее наказание применяется в случае смерти по неосторожности двух или более лиц.

Авторами инициативы стала группа депутатов, в том числе, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, власть должна защитить граждан России от биологических угроз.

«Расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам», - добавил Володин.

По словам Пискарева, принятие законопроекта поспособствует укреплению безопасности России и защите граждан от биологических угроз.

О разработке законопроекта, ужесточающего наказание за нарушение правил безопасности при обращении с вирусами и токсинами, депутат Пискарев сообщил в начале апреля этого года.