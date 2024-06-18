18 июня 2024, 21:24

«Защита от биологических угроз». ГД приняла в первом чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно инициативе, провоз патогенов на территорию России будет наказываться сроком до 12 лет лишения свободы, а нарушение правил безопасности при обращении с ними - до восьми лет. Последнее наказание применяется в случае смерти по неосторожности двух или более лиц.

Авторами инициативы стала группа депутатов, в том числе, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, власть должна защитить граждан России от биологических угроз.

«Расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам», - добавил Володин.

По словам Пискарева, принятие законопроекта поспособствует укреплению безопасности России и защите граждан от биологических угроз.

О разработке законопроекта, ужесточающего наказание за нарушение правил безопасности при обращении с вирусами и токсинами, депутат Пискарев сообщил в начале апреля этого года.

Правила Депутаты Россия Оружие
18 июня 2024, 19:28
Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям
РИА «Новости»
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В ряде Telegram-каналов распространили информацию о том, что Минпромторг якобы приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники. Кроме того, по словам авторов этих сообщений, ведомство проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. К реальности эти вбросы отношения не имеют.

Фейк Информация о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, появилась в ряде Telegram-каналов.

Авторы этих сообщений утверждали, что получатели якобы не достигают необходимых показателей обозначенных в госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Кроме того, они связали приостановку выдачи субсидий со сменой руководства в министерстве.

Правда Пресс-служба Министерства промышленности и торговли опровергла эти данные , указав, что выдача субсидий радиоэлектронным предприятиям продолжается. Более того, прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства.

В ведомстве отметили, что количество проектов, которые получают финансирование, растет так же, как и число проверок контролирующими органами, «так как каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно».

В течение года в зависимости от стадии реализации проектов и других факторов Минпромторг регулярно проводит проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии.

«Под „другими факторами“ мы понимаем объективные средства мониторинга, которые указывают на то, что работа не идет, темпы снижены и тому подобное. Туда же можно отнести и появление из внешних открытых источников информации о рисках реализации проектов», - уточнили в министерстве.

Кроме того, по всем государственным расходам ежегодно контролирующие органы устраивают проверки. Их проводят Генеральная прокуратура, Счетная палата, Казначейство России. Электроника в этом плане не является исключением, заключили в министерстве Таким образом, информация о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, недостоверна.

В пресс-службе ведомства объяснили, что никакой заморозки выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям не было, а проверки проводятся в плановом режиме для контроля за расходованием средств и обеспеченностью государственных субсидий результатом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Россия Деньги
18 июня 2024, 19:26
Производителей продукции, которой отравились россияне, удалось найти
РИА «Новости»
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Специалисты установили производителей и поставщиков опасной пищевой продукции, которой отравились люди в Московской области и других регионах России. Продукцию изъяли из оборота, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Источник заражения послужила продукция „Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке“», - отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, основные изготовители продукции - ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К» - не подавали уведомления о начале своей деятельности и выпускали опасную продукцию.

Предприятия располагались в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов. Свою деятельность они вели в антисанитарных условиях.

В ходе проверки из оборота изъяли более 172 тонн продукции, вызвавшей ботулизм в российских регионах.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологические расследования после вспышки случаев заболевания в Москве, Московской области, Нижегородской области и Республике Татарстан.

С 11 июня в столичные больницы обратились более 100 человек с признаками отравления. Пострадавшие заказывали продукты через службы доставки.

Больницы Роспотребнадзор Россия Продукты Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 19:09
У трех пострадавших из-за опасного салата с фасолью произошли инсульты
РИА «Новости»
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В Московской области у трех пациентов, попавших в больницу с подозрением на ботулизм, произошли инсульты, сообщили «Известия». Официально эти данные подтверждены не были.

В Минздраве региона ранее сообщили о том, что в больницы с предварительным диагнозом ботулизм попали 20 человек, состояние 12 из них - тяжелое. Восемь, по информации ведомства, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Источник «Известий» отметил, что некоторых пациентов пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

В столичном СК заявили, что в 11 июня в больницы Москвы обратились более 100 человек с признаками отравления. Выяснилось, что все они заказывали продукты через службы доставки.

В других регионах также зафиксировали случаи подозрения на ботулизм. По последним данным, в Нижегородской области в больницы обратились 14 человек. Помощь медиков так же потребовалась 14 жителям Казани.

Инсульт Больницы Минздрав Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 18:09
Законопроект о новом порядке высылки иностранцев из России приняли в первом чтении
РИА «Новости»
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Законопроект о введении нового режима высылки мигрантов, которые не имеют оснований для пребывания в России, приняли в Госдуме в первом чтении. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

После включения в специальный реестр таких иностранцев будут считать находящимся в режиме высылки.

С учетом этого у них не будет права менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, вступать в брак, покупать имущество и управлять транспортом.

Доступ к этому реестру будет у госорганов, а также любых физических и юридических лиц. Чтобы контролировать иностранцев, предложили несколько мер. Среди них - установление местонахождения, применение технических средств, в том числе геолокации, проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, а также согласование маршрута следования до пункта пропуска через госграницу.

Также авторы проекта предложили сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года. Чтобы сохранить право на въезд в РФ, по документу, человек будет обязан не вмешиваться в госполитику России, а также уважать традиционные ценности.

Госдума РФ Россия

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