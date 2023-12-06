Защита обжаловала приговор администратору «Адских бабок»

«Мы на данный момент подали короткую жалобу. Более мотивированную и подробную сделаем уже после полного ознакомления с протоколом заседания. С приговором мы не согласны, ввиду чрезмерно сурового наказания считаем его несправедливым», - сказала она.

Басманный суд Москвы 27 ноября приговорил Архарову к 4,5 года колонии общего режима, а также журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии общего режима. В протоколе дела уточняется, что потерпевшим по делу стал менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

По данным суда и следствия, администраторы канала вымогали денежные средства за отсутствие порочащей информации в Telegram-каналах. В рамках дела также задержали специалиста по связям с общественностью Инну Чурилову, которая раскаялась в содеянном и признала свою вину в полном объеме.