Зарубежные дипломаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в «Крокус Сити Холл». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такие трагедии глава государства полностью пропускает через себя. Если вы не видите слез на его лице, то не значит, что ему не больно. Вряд ли кто-то узнает то, что он переживает», - сказал Песков.

Террористический акт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 144 человека и еще 551 получил ранения.

Ранее Песков рассказал, что всю ночь после теракта Путин принимал доклады от руководителей силовых ведомств, а утром выслушал информационную сводку от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Визит президента к зданию «Крокуса» в первые дни после теракта Песков счел нецелесообразным.