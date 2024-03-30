Зарубежные дипломаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»
В субботу, 30 марта, послы зарубежных государств и представители дипломатических миссий прибыли к стихийному мемориалу возле здания «Крокус Сити Холла», где произошел теракт. Они возложили цветы и венки в память о жертвах трагедии.
Как уточнило РИА «Новости» , в церемонии приняли участие послы нескольких десятков стран, присутствовали представители США, европейских стран, Латинской Америки и Африки.
Букеты к стихийному мемориалу также возложили члены футбольной команды «Ростов» и их главный тренер Валерий Карпин.
Утром у «Крокуса» прошла заупокойная лития. Ее отслужил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Для обеспечения мер безопасности в этом районе усилили охрану.
На месте работали кинологические расчеты.