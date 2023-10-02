Зарплаты госслужащих и бюджетников повысят в России с октября
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении заработной платы бюджетников, государственных служащих, а также гражданского персонала воинских частей. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.
Федеральные госорганы и учреждения должны принять меры по увеличению оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5%. С начала октября также произошло повышение зарплат военнослужащих. Глава кабмина утвердил индексацию на 10,5% еще в конце июня.
Ранее стало известно, что Минтруд России заложил более 2,2 триллиона рублей на социальную поддержку семей с детьми в 2024 году в бюджет Социального фонда. Средства направят на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры поддержки.
Внесенный в Госдуму законопроект о бюджете Социального фонда предусматривает проведение индексации пенсий и страховых пособий. На эти цели направят более 16 триллионов рублей.