Зарплаты госслужащих и бюджетников повысят в России с октября

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Федеральные госорганы и учреждения должны принять меры по увеличению оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5%. С начала октября также произошло повышение зарплат военнослужащих. Глава кабмина утвердил индексацию на 10,5% еще в конце июня.

Ранее стало известно, что Минтруд России заложил более 2,2 триллиона рублей на социальную поддержку семей с детьми в 2024 году в бюджет Социального фонда. Средства направят на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры поддержки.

Внесенный в Госдуму законопроект о бюджете Социального фонда предусматривает проведение индексации пенсий и страховых пособий. На эти цели направят более 16 триллионов рублей.