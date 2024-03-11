Зарплата молоком. Кота взяли на работу в подмосковный супермаркет

Необычного сотрудника зовут Пепа и у него есть хозяин. Вот только кот часто любит гулять рядом с магазином.

«Оформлен как самозанятый: ему нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив. А еще кот получает несколько мисок молока и сосиски ежедневно», - отметил собеседник издания.

Для животного специально сшили форму сотрудника супермаркета с товарным знаком.

Это не первый случай, когда животные становятся практическими полноценными членами трудового коллектива. Так, кот по кличке Дюк стал работником международного аэропорта Сан-Франциско. Он помогает успокоиться пассажирам с аэрофобией. Помимо кота в воздушной гавани работают свинка-психолог, собаки и кролики.