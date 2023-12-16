Зарплата Деда Мороза в России выросла за год

Аналитики изучили более 300 вакансий на должность Деда Мороза и Снегурочки и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом Деды Морозы стали получать больше, а вот Снегурочки, напротив, гораздо меньше. Минимальное вознаграждение Дедов Морозов выросло с 20 тысяч до 35 тысяч рублей, среднее - с 55 тысяч до 70 тысяч. А минимальная зарплата Снегурочки снизилась с 20 тысяч до 10 тысяч, средняя - с 45 тысяч до 40 тысяч.

В этом году вакансии для актеров на роль Деда Мороза стали появляться уже в середине ноября. Причем предложений для актеров и аниматоров - Дедов Морозов и Снегурочек стало в два с половиной раза больше.

Чаще всего (более чем в 50% случаев) работу на новогодних праздниках предсказуемо предлагают именно актерам и аниматорам, играющим Деда Мороза и Снегурочку. На втором месте по востребованности - аниматоры и актеры для работы на мероприятиях с новогодней тематикой, без указания персонажа. Для них есть около 100 вакансий.