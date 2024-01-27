«Зарежу». Барнаулец пригрозил расправой за публикацию ролика, где он пнул елку

Молодой человек из Барнаула пнул елку в подъезде дома на улице Солнечная поляна, затем поднял ее и некоторое время дурачился вместе с приятелем в лифте. Видео распространилось в соцсетях. После этого девушке - администратору местного паблика стали поступать угрозы, сообщил Telegram-канал Baza.

Барнаулец шантажировал девушку: писал, что если она не удалит ролик, он придет к ее семье.

«Пока я кого-либо не зарежу, вопрос решен не будет», - заявил он.

По данным Telegram-канала «Инцидент Барнаул» , сообщение поступило в отдел полиции. Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Всех участников видео удалось установить , с ними уже работают сотрудники полиции. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Перед Новым годом житель Омска спилил елку во дворе и отнес возлюбленной. Они уже успели украсить ее, когда в дом нагрянули полицейские. Тогда мужчина спрятал дерево в ванной. Однако сотрудник полиции забрал елку, и после этого она стояла в подъезде дома.