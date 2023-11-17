Запускавших фейерверки с крыши автобуса жителей задержали в Воронеже

После случившегося полиция задержала 22-летнего и 25-летнего жителей Новоусманского района. Парни стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Молодых людей доставили в отдел, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Кирове полностью голая девушка исполнила танец на крыше автобуса. Полицейские спустили ее на землю, после чего отправили на медосвидетельствование.

Следствие установило, что вечером 15 ноября парни забрались на крышу автобуса на проспекте Революции. Как отметили в МВД, используя пиротехнику на крыше общественного транспорта, молодые люди грубо нарушили общественный порядок и продемонстрировали неуважение обществу.