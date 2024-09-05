«Запущенный насморк» стал причиной увольнения кандидата в космонавты Бабкина

Бабкину предложили занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Это означает истечение его «срока годности» в качестве астронавта. Последний шанс полететь в космос Бабкин упустил из-за съемок фильма «Вызов».

Формально причиной «списания» стал двусторонний полисинусит - запущенный насморк. Чтобы решить эту проблему, Бабкин сделал операцию. Его годность к полетам удалось восстановить, но это не помогло, и мужчине предложили уволиться.

Астронавт Барри Уилмор ранее сообщил о странных звуках с корабля Boeing Starliner , который застрял на Международной космической станции. Подобное можно услышать при нагревании металла , объяснил инженер Александр Железняков.