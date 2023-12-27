27 декабря 2023, 13:37

«Запугивали и душили детей». В Госдуме объяснили, зачем аниматорам справки от психиатра

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В России ввели ГОСТ 71161 «Квест-комнаты детские» на развлечения для детей от шести до 18 лет. Организаторам площадок запретили давать задания, во время которых могут причинить боль, обязали нанимать аниматоров с профильным образованием и справкой от психиатра. Стандарт разработали после многочисленных случаев травмирования и консультаций с участниками рынка, рассказала «360» депутат Госдумы Яна Лантратова.

В процессе обсуждений парламентарии выяснили, что порядочные, как сказала Яна Лантратова, организации, во-первых, в обязательном порядке соблюдали меры безопасности и оформляли страховку своих клиентов на случай травм. Во-вторых, нанимали актеров с профессиональным образованием и необходимыми документами.

«Имея медицинские книжки, они точно психически здоровы, их можно подпускать к детям. Они уравновешены и имеют право работать с людьми. Порядочные представители квест-индустрии страдали оттого, что есть непорядочные. Из-за этого на них падала тень», - объяснила одна из авторов инициативы.

Стандарт по квестам После консультаций разработали профессиональный стандарт, развели понятия и уточнили в законодательстве понятие «квест». Яна Лантратова заявила, что на первом этапе решили отрегулировать детское направление, а за взрослое взяться в 2024 году.

«Первый нормативный документ приняли. Теперь у нас есть стандарты квест-индустрии. Это очень важно. Пока они касаются детских квестов, но мы планируем в следующем году продолжить работу и над взрослыми», - сказала она.

Организаторов квестов обязали соблюдать правила безопасности и проверять своих аниматоров. Яна Лантратова поблагодарила Росстандарт за оперативность.

Пожары и травмы «Темой квестов мы начали заниматься в этом году на основании того, что произошло несколько трагедий. Появлялись сообщения о том, что на различных квестах, которые проходили в заброшенных зданиях и так далее, где не соблюдались элементарные правила безопасности, страдали взрослые и дети», - сказала она.

Депутат напомнила о громких случаях. Например, во время квеста произошло возгорание , участники не смогли выйти и получили ожоги. На одном из испытаний использовали настоящий топор , женщина поранила руку. Яна Лантратова собственными глазами видела, как на квест-вечеринке детям предлагали под музыку, не подходящую для их возраста, вниз головой съезжать с горки в травмоопасную конструкцию.

«Были случаи, когда во время квеста аниматоры, которых набрали просто по объявлению, без образования, без знаний, без всего, запугивали детей, душили людей и [делали] разные ужасные вещи», - заявила депутат.

Тысячи происшествий В Госдуме провели круглый стол по этому поводу. На него, по информации Яны Лантратовой, пригласили представителей Минкультуры, Минэкономики, МВД и прокуратуры. Их информация позволила оценить масштаб проблемы.

«У нас сферу квестов никак не регулируют, в законодательстве даже не было такого понятия. <…> Порядка четырех тысяч преступлений расследовали за короткий период времени. Но четкой статистики нет, потому что нет понятия „квест“», - объяснила Яна Лантратова.

Депутаты решили не рубить с плеча и обсудить регулирование квестов с участниками рынка. Они пригласили представителей платформы «Мир квестов» и сети «Клаустрофобия».

Дети Законы Госдума РФ Правила Депутаты Бизнес Актеры
27 декабря 2023, 12:51
Против дочерних компаний «Лукойла» возбудили дела из-за наценок на бензин
Unsplash
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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против дочерних компаний «Лукойла» в Перми и Нижнем Новгороде из-за наценок на бензин на автозаправках в период низких оптовых цен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Территориальные органы ФАС выявили увеличение стоимости на топливо Аи-92 и Аи-95. При установлении факта нарушения закона о защите конкуренции компаниям придется выплатить административный штраф или перечислить полученный от противоправных действий доход в госбюджет.

В октябре ФАС уже возбуждала дело против «дочки» компании «Лукойл» в Нижнем Новгороде. Причиной стала наценка на дизельное топливо в мелком опте. Тогда фирма почти в два раза подняла уровень наценки на дизель - с 9,2% до 17,7%.

В августе биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы предложил запретить продажу топлива трейдерам на базисах НПЗ. Речь шла о продажах нефтепродуктов напрямую с нефтеперерабатывающих заводов и примыкающих к ним железнодорожных станций.

ФАС России Топливо Бензин
27 декабря 2023, 12:35
Москва помогла столичной молодежи создать более 130 стартапов
Unsplash
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В 2023 году участники муниципальных программ поддержки молодежного технологического предпринимательства основали свыше 130 технологических стартапов, что в 2,7 раза превысило показатель прошлого года. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2023 году программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тысяч человек», - уточнил он.

Собянин также предложил начинающим инновационным предпринимателям принять участие в трех проектах: - «Лидеры цифровой трансформации» - это конкурс, нацеленный на IT-профессионалов из России и зарубежья.

- «Академия инноваторов» - эксклюзивная программа, помогающая превратить технологическую концепцию в функционирующий стартап.

- «Новатор Москвы» - соревнование за звание лучшего инновационного решения для столицы.

Некоторые участники присоединились сразу к нескольким проектам.

Минимальный возраст для получения награды «Новатор Москвы» снизили до 14 лет, благодаря чему среди претендентов оказался 16-летний участник «Академии инноваторов» Даниил Макатров, создатель системы YouChip для анализа игровых показателей хоккеистов.

Ранее подготовку новых кадров в IT-отрасли обсудили на столичной конференции «Импульс Т1». Этому сектору дополнительно требуется около миллиона новых специалистов.

Молодежь Бизнес Сергей Собянин Москва 2023
27 декабря 2023, 12:08
Археологи передадут в фонд Музея Москвы клад серебряных монет
РИА «Новости»
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Археологи подготовили к передаче в коллекцию Музея Москвы клад серебряных монет XVIII века. Об этом рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Найденные 28 серебряных монет хоть и представлены в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, однако сумму составляют внушительную. На эти средства москвичу XVIII века можно было безбедно прожить неделю», - отметил он.

Ценную находку обнаружили в 2022 году во время раскопок в районе Китай-города. Специалисты проводили тщательную реставрацию и каталогизацию монет в течение года.

Монеты украшены портретами трех знаменитых императриц - Елизаветы Петровны и Екатерины II, а на одной монете изображен профиль Анны Иоанновны. Самые молодые экземпляры датированы 1787 годом. Исследователи предположили, что клад спрятали в период правления Екатерины II, когда в обращении были монеты с профилями всех трех императриц. Возможно, их хотел сохранить на черный день строитель одного из знаковых зданий Москвы - Сенатского или Екатерининского дворца.

Нумизматы аккуратно очистили клад от загрязнений, затем сфотографировали каждый экземпляр и приступили к детальной реставрации. Длительное воздействие среды оставило следы на металле, которые удалось нейтрализовать с помощью специальных препаратов. Теперь клад полностью готов к экспонированию в музее.

За прошедшие 12 лет археологи сделали в столице свыше 100 тысяч уникальных находок.

Археология Москва 2023
27 декабря 2023, 11:30
«Важно иметь надежду». Благотворительные фонды подвели итоги работы в 2023 году
Телеканал «360»
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Представители благотворительных организаций подвели итоги уходящего года и рассказали «360» о своей деятельности. В частности, фонду Константина Хабенского удалось в 2023 году собрать более 830 миллионов рублей на помощь детям с опухолями мозга, а фонд «Обнаженные сердца» открыл центры в Нижнем Новгороде, Туле и Санкт-Петербурге.

«За почти 20 лет нашей работы помощь фонда получили 24 700 детей, молодых людей и членов их семей. Мы помогаем взрослым с аутизмом или интеллектуальными нарушениями трудоустроиться. У нас есть проект сопровождаемое трудоустройство, сопровождаемая занятость», - поделился директор по коммуникациям фонда «Обнаженные сердца» Кемал Тарба.

Сейчас у каждого 36-го ребенка диагностирован аутизм, еще два года назад это расстройство выявляли у каждого 58-го. Помощь с социализацией таких детей родители находят в государственных структурах и в благотворительных фондах.

Тарба подчеркнул, что организация проводит обучение специалистов и дает информацию родителям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Замруководителя центра фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Бальчукова добавила, что специалисты организации помогают особенным детям освоить необходимые для детского сада навыки.

«Да это может быть, если у ребенка будут высокие навыки он может там просто ходить, это может быть с тьютором, это может быть какая-то группа специальная, разные есть варианты», - пояснила она.

Бальчукова подчеркнула важность поведения родителей, их настрой и умение говорить о проблеме, а также отношение общества к детям с особенностями.

«Мы учим людей с аутизмом быть в обществе, учиться общаться с людьми, но с другой стороны и общество - сады и школы должны знать как помочь людям с аутизмом», - заключила она.

Фонд Константина Хабенского помог более чем 4000 пациентов с опухолями головного и спинного мозга. Как правило, это дети и молодые люди в возрасте до 25 лет.

«Важно иметь надежду на выздоровление и фонд в рамках всех его благотворительных программ стремиться к тому, чтобы эта надежда была реализована для каждого пациента в нашей стране», - отметила директор Фонда Константина Хабенского Екатерина Бартош.

Жители столицы также могут помочь детям с особенностями развития благодаря акции «Добрая елка». О том, как исполнить заветные мечты подопечных некоммерческих организаций, рассказали на фотовыставке в Измайловском парке.

Благотворительность Дети Инвалиды

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