«Запугивали и душили детей». В Госдуме объяснили, зачем аниматорам справки от психиатра

В процессе обсуждений парламентарии выяснили, что порядочные, как сказала Яна Лантратова, организации, во-первых, в обязательном порядке соблюдали меры безопасности и оформляли страховку своих клиентов на случай травм. Во-вторых, нанимали актеров с профессиональным образованием и необходимыми документами.

«Имея медицинские книжки, они точно психически здоровы, их можно подпускать к детям. Они уравновешены и имеют право работать с людьми. Порядочные представители квест-индустрии страдали оттого, что есть непорядочные. Из-за этого на них падала тень», - объяснила одна из авторов инициативы.

Стандарт по квестам После консультаций разработали профессиональный стандарт, развели понятия и уточнили в законодательстве понятие «квест». Яна Лантратова заявила, что на первом этапе решили отрегулировать детское направление, а за взрослое взяться в 2024 году.

«Первый нормативный документ приняли. Теперь у нас есть стандарты квест-индустрии. Это очень важно. Пока они касаются детских квестов, но мы планируем в следующем году продолжить работу и над взрослыми», - сказала она.

Организаторов квестов обязали соблюдать правила безопасности и проверять своих аниматоров. Яна Лантратова поблагодарила Росстандарт за оперативность.

Пожары и травмы «Темой квестов мы начали заниматься в этом году на основании того, что произошло несколько трагедий. Появлялись сообщения о том, что на различных квестах, которые проходили в заброшенных зданиях и так далее, где не соблюдались элементарные правила безопасности, страдали взрослые и дети», - сказала она.

Депутат напомнила о громких случаях. Например, во время квеста произошло возгорание , участники не смогли выйти и получили ожоги. На одном из испытаний использовали настоящий топор , женщина поранила руку. Яна Лантратова собственными глазами видела, как на квест-вечеринке детям предлагали под музыку, не подходящую для их возраста, вниз головой съезжать с горки в травмоопасную конструкцию.

«Были случаи, когда во время квеста аниматоры, которых набрали просто по объявлению, без образования, без знаний, без всего, запугивали детей, душили людей и [делали] разные ужасные вещи», - заявила депутат.

Тысячи происшествий В Госдуме провели круглый стол по этому поводу. На него, по информации Яны Лантратовой, пригласили представителей Минкультуры, Минэкономики, МВД и прокуратуры. Их информация позволила оценить масштаб проблемы.

«У нас сферу квестов никак не регулируют, в законодательстве даже не было такого понятия. <…> Порядка четырех тысяч преступлений расследовали за короткий период времени. Но четкой статистики нет, потому что нет понятия „квест“», - объяснила Яна Лантратова.

Депутаты решили не рубить с плеча и обсудить регулирование квестов с участниками рынка. Они пригласили представителей платформы «Мир квестов» и сети «Клаустрофобия».