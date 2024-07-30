Запрет треш-стримов и продажи энергетиков детям обсудят в Госдуме 30 июля

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По его словам, треш-стримы отнесут к информации, запрещенной к распространению на территории России. После принятия закона мониторинг подобного контента в социальных сетях с последующим удалением станет обязательным.

«Для участников и организаторов треш-стримов вводятся штрафы до миллиона рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Факт таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 уголовным статьям», - написал Володин.

Также председатель Госдумы упомянул о запрете продажи энергетических напитков детям. Политик отметил, что врачи уже доказали вред таких напитков - они повышают риск развития диабета, ишемической болезни сердца и гипертонии.

«Вводится запрет розничной продажи несовершеннолетним энергетических напитков на территории всей страны. Регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере», - добавил он.

Ранее спикер Госдумы рассказал о 10 вступающих в силу в августе законах.

На заседании во вторник, 30 июля, депутаты Госдумы обсудят два важных законопроекта. Один касается запрета треш-стримов, а второй - продажи энергетиков детям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.