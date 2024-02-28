28 февраля 2024, 13:34

Запрет на увольнение и конфискация имущества. Какие законы введут в России с марта

РИА «Новости»
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В России введут требования к местам продажи животных, запретят увольнять одиноких родителей, конфискуют имущество некоторых преступников и вне очереди предоставят владельцам аварийного жилья квартиры по соцнайму. Новые законы перечислил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Весной начнет действовать так называемый закон о негодяях. Суд сможет в качестве дополнительного наказания конфисковывать имуществе осужденных за преступления против безопасности России и, по словам Володина, лишать их почетных званий.

«Закон позволит наказывать тех, кто поддерживает и финансирует нацистский киевский режим, из‑за рубежа льет грязь на нашу страну, солдат, офицеров и добровольцев, участвующих в СВО», - сказал он.

Работодателям запретят увольнять одиноких родителей детей младше 16 лет. Спикер Госдумы заявил, что это защитит семьи и заставит компании осознавать свою ответственность.

Новым законом введут требования к содержанию животных в местах их продажи, чтобы избежать их нахождение в плохих условиях. Другая норма позволит малоимущим собственникам аварийного жилья без очереди претендовать на заключение договора соцнайма. Региональным властям разрешат устанавливать стандарты транспортного обслуживания.

Законы Госдума РФ Торговля Работа Животные Бизнес Иноагенты
28 февраля 2024, 12:23
Рекламные агентства смогут расторгнуть договоры с блогерами-иноагентами
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Рекламные агентства будут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания их иноагентами. Об этом сообщило издание РБК.

Изменения в закон о рекламе начала обсуждать Госдума в начале февраля. Законопроект во втором чтении одобрили 27 февраля. Согласно ему, под запрет попала реклама на ресурсах иноагентов, а также упоминание этих ресурсов в СМИ.

«Внесенную фракцией „Новые люди“ поправку, по которой упоминание иностранных агентов и репост их материалов не является рекламой, депутаты не поддержали», - отметили в РБК.

Третье чтение назначили на 28 февраля.

Проблемой, по мнению экспертов, может стать заключение рекламных контрактов с блогерами «из группы риска».

«Реестр Минюста пополняется традиционно в пятницу вечером, когда рабочий день любой бухгалтерии уже закончен. О том, кто туда попадет, ничего заранее неизвестно, при этом никакого промежуточного срока поправки не предусматривают», - отметил один из них.

В связи с этим для компаний-рекламодателей возникают серьезные риски.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Алишер Моргенштерн* может вернуться в Россию. Ему, как и другим иноагентам, не запрещен въезд в страну.

* Признан иностранным агентом в России.

Реклама Блогеры Иноагенты
28 февраля 2024, 12:14
Россиян предупредили о подорожании абхазского вина
РИА «Новости»
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Россиян предупредили о вероятном подорожании вина из Абхазии. Цены могут вырасти из-за увеличения акциза на поставляемый в республику виноматериал. Об этом рассказал РИА «Новости» главный винодел ООО «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.

Он отметил, что сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Пока завод «Вина и воды Абхазии» приостановил свою деятельность. Это связано с ростом акциза на ввозимый в республику виноматериал на 30%. Пока предприятие ждет решение по отмене этой меры.

«Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше», - подчеркнул Авидзба.

Цены также растут на бутылки и пробки. Авидзба пояснил, что винзавод покупает это сырье за границей. Пробки привозят из Португалии, а бутылки - из России. Стоимость товара постоянно растет. Поэтому увеличиваются цены на конечную продукцию, добавил Авидзба.

Винодел уточнил, что решение о приостановке работы завода носит временный характер. А информацию об отмене акциза ждут в течение ближайших 10 дней.

Абхазия Россия Вино Заводы
28 февраля 2024, 11:39
Аналитика Yota: россияне «распробовали» электронные книги
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Россияне стали активнее пользоваться электронными библиотеками — трафик приложений для онлайн-чтения вырос на 50% за 2023 год. Такой вывод сделали аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) - абонент 26-35 лет. Россияне возрастной группы 36-45 лет тоже активно пользуются онлайн-библиотеками - они составляют 29% от всей аудитории. По данным Yota, чаще читать электронные книги стало старшее поколение: абоненты 56 в 2023 году тратили на такие сервисы на 71% больше трафика, чем годом ранее. Также в полтора раза, на 48%, повысился интерес к онлайн-чтению у зумеров - пользователей в возрасте от 14 до 20 лет.

Мужчины составляют 51% аудитории электронных библиотек. При этом мужская аудитория активнее в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах, например «Патефон» и Storytel. Женщины тратят больше трафика в MyBook и «Литрес».

Чаще других читают книги онлайн в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге - на жителей этих городов-миллионников приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного абонента.

По итогам прошлого года самой популярной электронной библиотекой стал «Литрес». Пользователи этого сервиса суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом показатель вырос на треть.

Вторую строчку занял Bookmate, популярность площадки подскочила после того, как в декабре 2022 года ее включили в подписку «Яндекс Плюс». В прошлом сервис не попадал даже в топ-5 сегмента.

На третьем месте оказалось приложение MyBook, в котором потребление трафика выросло на 10% за год. При этом по числу активных пользователей сервис стал вторым, обогнав Bookmate и уступив лишь «Литрес».

В целом трафик всех сервисов для онлайн-чтения вырос на 50% за последний год, при этом общее число пользователей практически не изменилось ( 1%). Storytel, занимавший в стране третье место по объему аудитории, выбыл из рейтинга. Однако после ухода шведской компании с российского рынка пользователи площадки перераспределились между отечественными электронными библиотеками.

Книги Интернет Россия
28 февраля 2024, 11:00
«Когда он говорил, наступала тишина». Клинцевич — о покойном Рыжкове
РИА «Новости»
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Уход из жизни бывшего главы правительства СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова является большой утратой для России. Как человек и политик он на многое повлиял, заявил «360» сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Я знал Николая Ивановича по работе в Совете Федерации. Несмотря на возраст, он не пропускал ни одного заседания. Когда возникали спорные вопросы, Рыжков нажимал кнопку, чтобы ему предоставили слово. И Валентина Матвиенко, которая очень уважительно к нему относилась, давала высказаться. Он говорил размеренно, структурно, в зале заседания становилось тихо. Эти немногочисленные выступления Рыжкова меняли концепции, законы, или они отправлялись на доработку», - поделился парламентарий.

По его словам, Рыжков пользовался большим авторитетом среди коллег. Многие уважали его за патриотизм. Клинцевич вспомнил, как в 2002 году побывал в музее-заповеднике «Прохоровское поле», посвященном подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Очень многое в этом комплексе было сделано благодаря Рыжкову.

«Я тогда спросил: на чьи деньги это сделано, на государственные? Оказалось, что это фонд Николая Ивановича и поддержка бизнеса. Сейчас людей такого масштаба найти сложно», - подытожил собеседник.

Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила в среду, 28 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Законы Россия Валентина Матвиенко

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