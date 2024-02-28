Запрет на увольнение и конфискация имущества. Какие законы введут в России с марта

Весной начнет действовать так называемый закон о негодяях. Суд сможет в качестве дополнительного наказания конфисковывать имуществе осужденных за преступления против безопасности России и, по словам Володина, лишать их почетных званий.

«Закон позволит наказывать тех, кто поддерживает и финансирует нацистский киевский режим, из‑за рубежа льет грязь на нашу страну, солдат, офицеров и добровольцев, участвующих в СВО», - сказал он.

Работодателям запретят увольнять одиноких родителей детей младше 16 лет. Спикер Госдумы заявил, что это защитит семьи и заставит компании осознавать свою ответственность.

Новым законом введут требования к содержанию животных в местах их продажи, чтобы избежать их нахождение в плохих условиях. Другая норма позволит малоимущим собственникам аварийного жилья без очереди претендовать на заключение договора соцнайма. Региональным властям разрешат устанавливать стандарты транспортного обслуживания.