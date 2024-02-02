02 февраля 2024, 00:10

Запрет на радугу. Как разноцветные сережки привели россиянку за решетку

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В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги. Правоохранительные органы усмотрели в аксессуарах пропаганду ЛГБТ*. При этом сережки были семицветными, хотя символ запрещенной организации включает шесть цветов. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Она предложила обвиняемой девушке оспорить это решение.

Адвокаты также планируют подать апелляцию.

Строгость законов Волынец напомнила, что Министерство юстиции России признало ЛГБТ* экстремистской организацией. А шестицветная радуга - международный символ движения. Так что, при выборе одежды и аксессуаров, надо быть внимательнее к цветовым решениям. В том числе, если речь идет об одежде детей, так как отвечать за них придется родителям, а незнание законов от ответственности не освобождает.

«Я думаю, в некоторых случаях, когда речь идет, например, о детях, достаточно ограничиваться беседой. Потому что законодательство предусматривает верхнюю и нижнюю границу наказания. И необязательно каждый раз по верхней границе это наказание применять», - заключила Волынец.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

За решетку за сережки История радужных сережек началась с конфликта в кафе. По данным Telegram-канала правозащитного проекта «Эгида», 29 января к 24-летней Марии (имя изменено) подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». Разговор они снимали на видео, которое впоследствии распространили в местных пабликах.

Этим история не закончилась. Марию вызвали на допрос в полицию. Сотрудники Центра противодействия экстремизму составили на нее протокол, а суд арестовал девушку на пять суток.

В суде адвокаты настаивали, что обвиняемая не только не пропагандировала ЛГБТ*, но даже и не знала о символике этой организации.

«Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья <…> находилась в совещательной комнате более двух часов», - написали адвокаты обвиняемой девушки.

Считаем цвета Символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается. В нем не семь, а шесть цветов - за исключением голубого.

В Сети выложили фотографию сережек Марии. Они выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов - голубой находится ровно посередине.

«Вообще символом ЛГБТ-движения* является шестицветная радуга. <…> Мне, например, непонятно, почему семицветную радугу признали запрещенной», - выразила удивление уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

Омбудсмен предложила Анастасии оспорить решение суда.

Суд Дети Адвокаты Законы ЛГБТ
01 февраля 2024, 19:07
Сотрудники МЧС спасли 15 животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Оставленных в квартирах дома с частично рухнувшей стеной в Ростове-на-Дону животных эвакуировали через окна. Сотрудники МЧС спасли собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Об этом сообщила пресс-служба федерального главка.

Чтобы установить лестницы и добраться до окон квартир на высоких этажах, спасателям пришлось спилить деревья.

Спасенная собака провела взаперти шесть дней. Все это время животное постоянно выло. Но после того, как его вытащили из заточения, успокоилось.

Часть жильцов из аварийного дома переселили сразу после обрушения части стены 27 января. На следующий день в здании рухнул первый подъезд.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что всего из дома эвакуировали 95 человек.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело о халатности.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Собаки Животные
01 февраля 2024, 19:00
«Не просто строить красивые стены». Путин — о ключевых задачах возведения кампусов
РИА «Новости»
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Современные удобные кампусы послужат стимулом для формирования городской среды, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе реализации федерального проекта по созданию сети таких объектов. Отдельно глава государства отметил важность четкого понимания приоритетов регионального и национального развития.

«Кампусы в целом послужат стимулом для формирования современной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, работы, отдыха и комфортной жизни людей», - подчеркнул Путин.

Президент назвал важным необходимость еще на стадии согласования детально учитывать и четко понимать направления и приоритеты национального, а также регионального развития.

«[Понимать] перспективы реализации инфраструктурных и крупных промышленных объектов. Под такие конкретные стратегические задачи должна формироваться материальная база учебных корпусов, лабораторий, технопарков», - пояснил глава государства.

Иными словами, нужно продумывать не только архитектурные решения и «строить красивые стены», указал он. Это, по его словам, тоже, безусловно, важно. Но вместе с тем требуется ясно понимать, чем будет наполнена жизнь будущих кампусов, заключил президент.

Строительство Россия Владимир Путин
01 февраля 2024, 18:36
Путин призвал бизнес включиться в подготовку современных кадров
РИА «Новости»
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Бизнес должен включиться в процесс подготовки нужных экономике профессиональных кадров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения со студентами российских вузов на совещании, посвященном развитию кампусов.

«Бизнес должен включаться в решение одной из задач, которые стоят перед страной. Она называется подготовка современных, нужных экономике кадров», - сказал он.

По словам главы государства, нужно учитывать опыт, полученный при реализации планов по развитию образовательной инфраструктуры, в том числе федеральной программы возведения университетских кампусов. Также он назвал открытие кампусов хорошим примером партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового потенциала России.

Бизнес Владимир Путин Экономика
01 февраля 2024, 18:08
Суд ограничил доступ к каналам блогера-гонщика Гаджиева
РИА «Новости»
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Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство заместителя столичного прокурора об ограничении доступа к каналам автоблогера Гаджи Гаджиева на видеохостинге YouTube и в мессенджере Telegram. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующие интернет-ресурсы внесли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. До решения суда по существу иска доступ к каналам блогера будет ограничен.

Столичная прокуратура потребовала запретить распространение роликов Гаджиева, так как блогер публично демонстрируют нарушения ПДД, призывая таким образом подписчиков повторять за ним. Такие материалы угрожают безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, добавили в ведомстве.

Гаджиев известен тем, что снимает на камеру и выкладывает на своих канал видео с гонками и опасным вождением на дорогах. После одного из таких роликов с заездом по Кутузовскому проспекту его вместе с другом задержала полиция. Однако правоохранители не нашли состава преступления.

В Москве уже выписали административные штрафы двум участникам гонки по Кутузовскому проспекту. Еще двух участников заезда арестовали на 15 суток.

Суд Блогеры Москва

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