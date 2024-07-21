Запрет на публичные молитвы в России опровергли

В Иркутске женщина принесла в ветклинику раненую дворняжку, но, узнав стоимость лечения, сбежала, заявив, что собака — не ее проблема. Врачи не бросили пса в беде, выхаживают его, и не исключают, что он пострадал по вине горожанки. Дело в том, что иногда автомобилисты сбивают животных, а потом вот так подбрасывают ветеринарам.

Сбивают собак и кошек, а потом подкидывают в ветклиники Ветеринары оставили собаку в стационаре, препараты, которые нужны для ее лечения, оплачивает клиника.

Анна добавила, что в тот же день сотрудники обратились в полицию и написали заявление о жестоком обращении с животным.

В домашних условиях спасти было бы нереально По информации kp.ru, пострадавшую дворнягу принесли в клинику 20 июля. Собака была в очень тяжелом состоянии, шевелиться почти не могла.

Специалисты пришли к выводу, что у пса дыхательная недостаточность, которая развилась из-за сильного удара. Наиболее вероятными причинами этого, по мнению врачей, могло быть или ДТП, или жестокое обращение.

При этом женщина, которая принесла дворняжку, заверила ветеринаров, что хозяйкой не является, а просто нашла собаку и хотела помочь. Как на самом деле было дело, остается только гадать, поделилась в беседе с изданием главврач ветклиники Анна.

За прием дама заплатила 700 рублей. Но псу требовались обезболивающие уколы и восстановление в кислородной камере. Проводить такие процедуры дома было бы нереально, собака бы однозначно погибла, пояснили ветеринары.

Поэтому женщине объяснили, что животное надо оставить в стационаре минимум на три-четыре дня. Стоимость одних суток составляла три тысячи рублей.

Когда озвучили сумму, поведение горожанки резко изменилось. Она спешно покинула клинику, заявив, что ей надо подышать.

По словам главврача, при схожих обстоятельствах в клинику ранее уже попали четыре тяжело больных кота. Кого-то принесли усыпить, от кого-то просто отказались хозяева.

Собеседница издания подчеркнула, что клиника всегда старается идти навстречу людям. Бывают ситуации, что пациентов лечат в долг, кому-то помогают волонтеры.

«Но этот поступок - вопиющее хамство», - возмутилась Анна.

Также гравврач обратила внимание, что на собаке, которую бросила женщина, был ошейник. Поэтому сейчас клиника пытается найти ее прежних владельцев. Если их не найдут, псу будут искать новую семью. Но сначала ему надо полностью выздороветь. За жизнь животного продолжают бороться.