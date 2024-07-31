31 июля 2024, 10:35

Запрет экспорта бензина из России продлили на сентябрь — октябрь

РИА «Новости»
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Правительство России приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре — октябре. Об этом со ссылкой на первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина сообщил ТАСС.

«Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина», - пояснил Сорокин.

Помимо этого, подчеркнул он, также было принято решение на сентябрь–октябрь об ограничении экспорта. Эта мера, по его словам, связана с тем, чтобы «подстраховаться».

Запрет на экспорт бензина вводят не в первый раз, аналогичные меры применяли, например, в 2023 году во время топливного кризиса.

Правительство России приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре - октябре. Об этом со ссылкой на первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина сообщил ТАСС.

Бензин Россия
31 июля 2024, 06:20
Пентагон перестал платить зарплату осужденному во Владивостоке солдату
РИА «Новости»
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Американский солдат Гордон Блэк нарушил устав, когда уехал из Южной Кореи в Россию через Китай и совершил во Владивостоке преступление. Из-за этого Пентагон перестал выплачивать ему довольствие, сообщило агентство Reuters.

Высокопоставленный представитель Минобороны США напомнил журналистам о деле рядового Трэвиса Кинга. В 2023 году он уехал в Северную Корею и там попал в тюрьму. Американские власти добились его освобождения, а потом предъявили собственные обвинения, в том числе в дезертирстве. Собеседник агентства допустил, что Блэка ожидает та же участь.

«Когда Блэк вернется в Соединенные Штаты, вероятно, будут последствия, такие же, как у рядового Кинга, который столкнулся с последствиями за по сути неприемлемое поведение. Поэтому армия поступит правильно, наказав за плохое поведение», - сказал он.

В мае Пентагон присвоил сержанту статус «Ограниченная гражданская власть» (CCA), перестав выплачивать зарплату и пособие на жилье. Членам его семьи сохранили медицинские льготы и привилегии. Источники агентства заявили, что Блэк нарушил несколько правил для американских военнослужащих, в том числе запрет на внебрачные отношения и самовольный отъезд в Россию через Китай. Юрист Франклин Розенблатт заявил, что назначенный ему во Владивостоке срок не пойдет в зачет наказания за самоволку. Однако он допустил, что отбытое наказание все же учтут на родине.

Блэка задержали в начале мая. Девушка обвинила его в краже 10 тысяч рублей и угрозе убийством.

Суд Владивостока приговорил его к трем годам девяти месяцам заключения.

США Пентагон Военные Владивосток Зарплаты
31 июля 2024, 04:58
Бакальчук ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате Wildberries
РИА «Новости»
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После слияния с российским оператором наружной рекламы Russ торговая площадка Wildberries не изменится. Об этом глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила в интервью Kp.ru.

«Понимаю, что людей волнует вопрос слияния с Russ. Никто из наших пользователей и партнеров никаких изменений не заметит», - сказала она.

Самая богатая женщина России призналась, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. Она отметила, что вместе строит с бизнес-партнерами новую компанию, которая в будущем станет мировым лидером.

Также Бакальчук официально объявила о разводе. Она уже подала иск в суд на мужа.

Владислав Бакальчук ранее пожаловался, что его отстранили от управления компанией. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о рейдерском захвате Wildberries и поручил разобраться в ситуации.

Рамзан Кадыров Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
31 июля 2024, 04:37
В России резко выросло число мужчин с избыточным весом
Freepik
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За последние пять лет в России снизилась доля людей с нормальным весом, причем заметный прирост лишних килограммов произошел у мужчин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году 62,5% россиян в возрасте от 19 лет имели лишний вес, соответствующий стадиям предожирения и ожирения. Во время предыдущего выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованного Росстатом, эта доля составляла 61,7% в 2018 году.

Доля россиян с нормальным весом сократилась с 36,3% до 35,7%, а тех, у кого лишние килограммы на уровне предожирения, наоборот выросла - с 40,1 до 43,9%. Причем больше всего у мужчин.

«Если в 2018 году нормальный вес имел примерно каждый третий мужчина (34%), то теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%», - говорится в статье.

Ситуация с женщинами в этом плане получше, так как немного выросла доля россиянок с нормальным весом - с 38,1 до 39,4%. При этом увеличилась и доля дам с лишним весом в стадии предожирения - с 34,7 до 37,1%.

По мнению экспертов, большинство случаев ожирения связано с отсутствием двигательной активности и употреблением большого количества сахара.

Ранее россиян предупредили, что вероятность ожирения повышается у людей, которые спят менее пяти часов в сутки.

Россия Мужчины Росстат Ожирение
31 июля 2024, 03:12
Россиянам напомнили о штрафах за самовольные постройки на даче
Freepik
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Возведение самовольных построек на дачном участке грозит россиянам штрафом. Об этом РИА «Новости» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

«Если самовольно возвести на участке пятиэтажную баню (часть 1 статьи 9.5 КоАП РФ), то тогда можно получить серьезное наказание. Для физических лиц - от двух до пяти тысяч рублей», - отметила она.

По словам Чириковой, должностные лица за самовольную постройку на дачном участке могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составляет от 500 тысяч до миллиона рублей.

Ранее адвокат Мария Ярмуш напомнила, что для дачников действуют законодательные ограничения относительно выращивания определенных растений на участках. Речь идет о голубом лотосе, маке и грибах, содержащих галлюциногенные вещества.

Штрафы Строительство

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