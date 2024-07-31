«Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина», - пояснил Сорокин.

Помимо этого, подчеркнул он, также было принято решение на сентябрь–октябрь об ограничении экспорта. Эта мера, по его словам, связана с тем, чтобы «подстраховаться».

Запрет на экспорт бензина вводят не в первый раз, аналогичные меры применяли, например, в 2023 году во время топливного кризиса.

Правительство России приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре - октябре. Об этом со ссылкой на первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина сообщил ТАСС.