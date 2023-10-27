Запрет алкоголя на фуд-кортах назвали информационным вбросом. Депутат призвал провести обсуждения

По его словам, проблем с покупкой алкоголя в России нет, он в переизбытке. Депутат считает, что ограничения любого рода, если они грамотно разработаны, пойдут на пользу с точки зрения защиты здоровья людей. Но вопрос ограничения продажи алкоголя на фуд-кортах Султан Хамзаев назвал открытым.

«Пускай люди пьют в барах и ресторанах. Являются ли фуд-корты такими заведениями, не могу сказать, это уже дело эстетического характера. Но то, что там смешанная публика, это факт. Чем меньше дети это видят, тем лучше», - сказал он.

Депутат объяснил, что все зависит от зонирования фуд-корта. Правда, по его мнению, как на стороне авторов инициативы, так и на стороне тех, кто считал, что лучше разрешить пить в барах и ресторанах, чем на улице. Султан Хамзаев посоветовал выносить такие инициативы на слушания.

«Если бы инициатива прошла общественное обсуждение, прения сторон и собрала мнения экспертов, тогда я серьезно обсуждал бы ее. А так, это просто информационный вброс», - заявил парламентарий.

Запретить продажу алкоголя на фуд-кортах торговых центров предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он заявил, что частые посетители таких площадок - семьи с детьми и подростки.