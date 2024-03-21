Запрещать VPN-сервисы или наказывать за их использование в России не будут

«Мы видим, что сегодня число пользователей [такими сервисами] растет в России. <…> Тенденция, с одной стороны, тревожная, но с другой стороны, планов по запрещению самих VPN или по установлению ответственности за их пользование у законодателей сегодня нет», - процитировало агентство Хинштейна.

Депутат напомнил о вступившем в силу 1 марта законе, запрещающем рекламировать и продвигать VPN-сервисы. Он пояснил, что представители Роскомнадзора уже установили критерии для блокировки сервисов.

«При этом сами VPN как сущность, как явление у нас не находятся под запретом, и пользование VPN не является правонарушением, а уж, паче чаяния, уголовно наказуемым деянием», - подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что пользователей VPN наказывать неправильно, так как борьба нужна не с последствиями, а с причинами.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил о возможной блокировке «Википедии». Он уточнил, что доступ к ресурсу могут закрыть из-за нового закона о популяризации VPN.