Запрещать приближаться к человеку по решению суда предложили в России

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Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева. Они предложили добавить в Гражданский кодекс статью 4.1 «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином».

Как пояснил Даванков, сейчас у судов есть полномочия запретить преследователю звонить человеку, отправлять ему электронные или бумажные письма. Однако запретить приближение и общение вживую суд не может, указал вице-спикер нижней палаты парламента.

«Нужно заполнить этот пробел, чтобы полностью защитить людей от преследований», - заявил политик.

По мнению Авксентьевой, инициатива помогла бы избежать случаев, когда преследование доходит до убийства. Горячева добавила, что жертвам преследования часто приходится менять работу или переезжать в другой город, но это не помогает.

Ранее адвокат Леонид Исаев подтвердил, что бывших супругов нельзя засудить за преследование. Однако по его словам, можно привлечь бывшего мужа или жену к ответственности за угрозы и вымогательство.